شاهد رسالة أحمد صلاح حسنى لأمير كرارة بعد عرض مسلسل الاختيار

ابدعت يا حبيبي والف مبروك واحد من اجمل الاعمال الوطنيه علي مدار التاريخ اعلم بالمجهود المبذول لخروج الاختيار للنور بهذا الشكل المحترم والمشرف سواء منك او من كل نجوم العمل الكل ابدع الكل أعطي كل ما في وسعه لتوصيل اقرب صوره للواقع ... شكرًا امير كراره شكرًا بيتر ميمي شكرًا باهر دويدار شكرًا للشركه المنتجه التي لم تبخل بأي شئ لخروج هذا العمل التاريخي بالعظمة ده ... مبروك @karara.amir @petermimi @synergy.tamermursi @fathi.ismail86