شاهد رسالة أحمد صلاح حسنى لأمير كرارة بعد عرض مسلسل الاختيار

أشاد الفنان احمد صلاح حسنى بصُناع عمل مسلسل الاختيار بعد حلقة امس التي استشهد فيها العقيد احمد صابر منسي.









ونشر احمد صلاح حسنى فيديو لأبطال كمين البرث من خلال حسابه الشخصي انستجرام ، وعلق قائلًا: "‏ابدعت يا حبيبي والف مبروك واحد من اجمل الاعمال الوطنيه علي مدار التاريخ اعلم بالمجهود المبذول لخروج الاختيار للنور بهذا الشكل المحترم والمشرف سواء منك او من كل نجوم العمل الكل ابدع الكل أعطي كل ما في وسعه لتوصيل اقرب صوره للواقع ... شكرًا امير كراره شكرًا بيتر ميمي شكرًا باهر دويدار شكرًا للشركه المنتجه التي لم تبخل بأي شئ لخروج هذا العمل التاريخي بالعظمة ده ... مبروك "









وتدور أحداث مسلسل" الاختيار" حول قصة وفاء العقيد أحمد المنسي، ‏قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي، جنوب رفح عام 2017، وقصة خيانة الإرهابي ‏هشام العشماوي الذي انضم لتنظيم داعش.‏





ويعرض حاليا مسلسل الاختيار ويجسد الفنان أمير كرارة دور الشهيد الضابط أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 102 صاعقة الذي استشهد في كمين مربع البرث عام 2017 بسيناء.





ويقوم الفنان أحمد العوضي بدور الإرهابى هشام عشماوي ضابط الجيش الذي خان وطنه وتحول إلى إرهابي.





وصور المخرج بيتر ميمي، جزءا كبيرا من مشاهد المسلسل في منطقة جبيلة في لبنان تقع مع الحدود السورية، التي تضمنت مشاهد أكشن خطيرة لأحمد العوضي.





ويعرض مسلسل الاختيار على قناة On E، وقناة ام بي سي دراما.







