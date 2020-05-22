AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

شاهد رسالة أحمد صلاح حسنى لأمير كرارة بعد عرض مسلسل الاختيار

الجمعة 22/مايو/2020 - 02:26 ص
امير كرارة
امير كرارة
Advertisements
محمد بدران
أشاد الفنان احمد صلاح حسنى بصُناع عمل مسلسل الاختيار بعد حلقة امس التي استشهد فيها العقيد احمد صابر منسي. 


ونشر احمد صلاح حسنى فيديو لأبطال كمين البرث من خلال حسابه الشخصي انستجرام ، وعلق قائلًا: "‏ابدعت يا حبيبي والف مبروك واحد من اجمل الاعمال الوطنيه علي مدار التاريخ اعلم بالمجهود المبذول لخروج الاختيار للنور بهذا الشكل المحترم والمشرف سواء منك او من كل نجوم العمل الكل ابدع الكل أعطي كل ما في وسعه لتوصيل اقرب صوره للواقع ... شكرًا امير كراره شكرًا بيتر ميمي شكرًا باهر دويدار شكرًا للشركه المنتجه التي لم تبخل بأي شئ لخروج هذا العمل التاريخي بالعظمة ده ... مبروك "


وتدور أحداث مسلسل" الاختيار" حول قصة وفاء العقيد أحمد المنسي، ‏قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي، جنوب رفح عام 2017، وقصة خيانة الإرهابي ‏هشام العشماوي الذي انضم لتنظيم داعش.‏

ويعرض حاليا مسلسل الاختيار ويجسد الفنان أمير كرارة دور الشهيد الضابط أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 102 صاعقة الذي استشهد في كمين مربع البرث عام 2017 بسيناء. 

ويقوم الفنان أحمد العوضي بدور الإرهابى هشام عشماوي ضابط الجيش الذي خان وطنه وتحول إلى إرهابي.

وصور المخرج بيتر ميمي، جزءا كبيرا من مشاهد المسلسل في منطقة جبيلة في لبنان تقع مع الحدود السورية، التي تضمنت مشاهد أكشن خطيرة لأحمد العوضي. 

ويعرض مسلسل الاختيار على قناة On E، وقناة ام بي سي دراما. 


View this post on Instagram

ابدعت يا حبيبي والف مبروك واحد من اجمل الاعمال الوطنيه علي مدار التاريخ اعلم بالمجهود المبذول لخروج الاختيار للنور بهذا الشكل المحترم والمشرف سواء منك او من كل نجوم العمل الكل ابدع الكل أعطي كل ما في وسعه لتوصيل اقرب صوره للواقع ... شكرًا امير كراره شكرًا بيتر ميمي شكرًا باهر دويدار شكرًا للشركه المنتجه التي لم تبخل بأي شئ لخروج هذا العمل التاريخي بالعظمة ده ... مبروك @karara.amir @petermimi @synergy.tamermursi @fathi.ismail86

A post shared by Ahmed Salah Hosny (@ahmedsalahhosny) on

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب الاختيار.. أحمد كرارة يوجه رسالة الى شقيقه أمير.. شاهد

دينا فؤاد: فخورة بمشاركتى في هذه ملحمة الاختيار

لقد هرمنا .. بيتر ميمي من كواليس مسلسل الاختيار .. شاهد

ملحمة البرث.. بيتر ميمي من كواليس مسلسل الاختيار .. شاهد

شاهد تعليق أحمد صلاح حسنى على مشاركته في الاختيار

أحمد صلاح حسنى:عنيا دمعت وأنا أقرأ تفاصيل حياة الشهيد رامى حسنين

ترشيحاتنا

لماذا قدم وزير التعليم العالي بريزنتيشن أزمة كورونا وليست الصحة.. فيديو

بطقوس غريبة.. تعرف على إجراءات دفن موتى كورونا في السعودية

وزير التعليم: إعلان نتيجة أولى و2 ثانوي بعد إجازة عيد الفطر

مسلسل الاختيار.. محمد عز: البطل خالد علي كان يحضر جميع مشاهده بالمسلسل.. فيديو

الصحة: تسجيل 774 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و16 وفاة

الأهالي في ذهول.. قبر شهيد سيناء بالغربية خلية نحل ويخرج منه العسل.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بكاء وفخر .. محمد رمضان ينشر صورا له من جنازة الشهيد أحمد المنسي

مواليد 22 مايو.. اعرف شخصيتك من تاريخ ميلادك

زفاف عريس يفصله عن الموت 3 أشهر فقط.. صور