زوجة أحمد صلاح حسنى تثير الجدل فى أحدث جلسة تصوير





وتألقت زوجة الفنان أحمد صلاح حسنى بإطلالة أنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار، بصور غامضة مرتدية بلوز شيفون مشجرة، وبنطلون أسود، وظهرت وهى جالسة على الكنبة.





وتتميز زوجة الفنان أحمد صلاح حسنى، بالرشاقة والأناقة والحفاظ على وزنها المثالي، خاصةً أنها مدربة زومبا، لذلك نعرض لكِ مجموعة من الصور التي يمكنك ان تستوحي منها إطلالتك الأنيقة.











أما من الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج الهادئ مع تسريحة الشعر البسيطة.