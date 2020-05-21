AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

زوجة أحمد صلاح حسنى تثير الجدل فى أحدث جلسة تصوير

الخميس 21/مايو/2020 - 06:35 م
صدى البلد
Advertisements
رنا عصمت
نشرت زوجة الفنان أحمد صلاح حسنى، إسراء جلال مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.

وتألقت  زوجة الفنان أحمد صلاح حسنى بإطلالة أنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار، بصور غامضة مرتدية بلوز شيفون مشجرة، وبنطلون أسود، وظهرت وهى جالسة على الكنبة.

وتتميز زوجة الفنان أحمد صلاح حسنى، بالرشاقة والأناقة والحفاظ على وزنها المثالي، خاصةً أنها مدربة زومبا، لذلك نعرض لكِ مجموعة من الصور التي يمكنك ان تستوحي منها إطلالتك الأنيقة.


أما من الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج الهادئ مع تسريحة الشعر البسيطة.
View this post on Instagram

Je m’en fous.

A post shared by Israa Galal (@israagalal) on

View this post on Instagram

💭

A post shared by Israa Galal (@israagalal) on

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحمد صلاح حسني عبر انستجرام: متخرجش من بيتك.. ومتابع: وأنت كمان

أسماء جلال تصل إلى مليون متابع على انستجرام

شاهد.. أحمد فلوكس يهنئ جمهوره بحلول شهر رمضان

تحبوا تسمعوا إيه .. منى ممدوح أمام آلة الأورج

رامز جلال لـ محمد الشناوي: حارس عرين القلعة الحمراء

بالزي العسكري ..أحمد صلاح حسني ينشر صورة من كواليس مسلسل الاختيار شاهد

ترشيحاتنا

#المنسي يتصدر تويتر .. ومغردون : ربنا يرحمه .. والاختيار بدون فواصل إعلانات اليوم

عدد الإصابات بفيروس كورونا في السعودية يتجاوز الـ 65 ألفا

منع برنامج وحجب موقع وتغريم قناة..قرارات جديدة من الأعلى للإعلام ..تفاصيل

إزالات فورية.. أول تعليق من البرلمان على تصريحات الرئيس بشأن مخالفات البناء

داوود وجالوت .. وقصة ضياع تابوت بني إسرائيل

الرئيس السيسي: أزمة كورونا تدار بشكل احترافي.. واحذروا سلوكيات تزيد من الأعداد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ما الحالات المصابة التى تصل إلى الاستئصال وأعراض سرطان الرحم؟.. فيديو

بفستان ملون.. يارا بإطلالة تبهر متابعيها على إنستجرام

زوجة أحمد صلاح حسنى تثير الجدل فى أحدث جلسة تصوير