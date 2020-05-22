طارق الشناوي: مسلسل الاختيار دلالة علمية لتوحد القلوب على الصدق.. فيديو

زداد إحساسه بالجيش المصري، وأنه يقف وراء قضية عادلة في مكافحة الإرهاب . أكد الناقد الفني طارق الشناوي، أن كل من شاهد مسلسل الاختيار





أن كل المواطنين وراء القضية المصرية، ووراء الوطن وضد الإرهابيين التكفريين في سيناء، وسيظلون وراء الجيش المصري العظيم . وأضاف الناقد الفني طارق الشناوي عبر مداخلة سكايب لـ أكسترا نيوز،





وأوضح الشناوي أن هؤلاء التكفيريين، ضد الوطن والدين، وضد الإنسانية، موضحا أن مسلسل الاختيار كان رهانه الوحيد المشاعر، قائلا إن المسلسل دلالة علمية لتوحيد القلوب على الصدق.





وتابع أن الداخل المصري مليء بحب الوطن، ولن تتوقف مشاعر المصريين عند حلقة الأمس فقط، بل ستستمر كراهيتهم لأعداء الدين والدنيا.