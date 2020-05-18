الجيش المصري من أقوى 10 جيوش بالعالم.. درس مستفاد من مسلسل الاختيار

لازال مسلسل الاختيار، للفنان أمير كرارة يستمر في إعطاء دروس مستفادة للمتلقين من المشاهدين، ويرد على الشائعات المغرضة التي يطلقها الجماعات المتطرفة، لزعزعة الانتماء الوطني لدى المصريين.
اقرأ أيضًا: مسلسل الاختيار الحلقة 24.. التكفيريون يستهدفون كنيستين وحافلة للأقباط
وفي أحد مشاهد الحلقة 25 من مسلسل الاختيار، ظهر الضابط أحمد المنسي (أمير كرارة) يتكلم عن الدور العظيم الذي لعبته القوات المسلحة، مؤكدًا أن الجيش المصري من أقوى 10 جيوش في العالم، وأن ما يفقده من شهداء من مكائد المجموعات التكفيرية ليست مقياسًا لمدى قوته أو ضعفه، فحدث هذا مسبقًا مع أقوى الجيوش مثل الجيش الأمريكي في العراق.
مواعيد عرض مسلسل الاختيار
وتعرض قناة ON المسلسل فى الـ 9 مساء، والإعادة فى الـ 2 بعد منتصف الليل على ON دراما.
ملخص أحداث مسلسل الاختيار
وتدور أحداث المسلسل حول قصة حياة أحمد صابر المنسي ويظهر بطولته الحربية، فضلا عن أنه يركز أيضا على دور الجيش فى حماية الوطن.
فريق عمل مسلسل الاختيار
مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد أمام آسر ياسين ومحمد رجب واياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله ورامز أمير وحازم سمير ومحمد عز ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى.