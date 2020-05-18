مسلسل الاختيار الحلقة 24.. التكفيريون يستهدفون كنيستين وحافلة للأقباط

عرضت قناة ON E الفضائية ، الحلقة 24 من مسلسل الاختيار للفنان أمير كرارة، ضمن الموسم الرمضاني، والذي يتناول حياة الشهيد أحمد المنسي، الذي استشهد برصاص الغدر من الجماعات الإرهابية.





بدأت الحلقة ٢٤، بعزاء الشيخ حسان - التي اغتالته الجماعات التكفيرية، ثم هروبهم خارج سيناء، ويقرر سعد (محمود حافظ) التبرع بقطعة أرض لبناء مدرسة على روح شقيقه الشهيد المجند عبدالله.





ويقوم الضابط أحمد المنسي (أمير كرارة) باستهداف العديد من العناصر التكفيرية في سيناء، في الوقت الذي يتعاون فيه الشيخ سالم (دياب) مع الجيش تنفيذا لوصية الشيخ حسان، ما يجعل جماعة أنصار بيت المقدس التكفيرية، تبايع أبو أسامة، ليكون أميرا عليهم، لتنفض الاتفاقية بين الجيش والقبائل.





يطلب الإرهابي هشام عشماوي (أحمد العوضي) من الإرهابي عماد عبد الحميد، تكثيف العمليات الإرهابية لجماعة المرابطون، فيقومون بتفجير حافلة أقباط في المنيا، تسفر عن قتل 28 وعشرات المصابين، والهجوم على كنيستين، ويتوجه الشيخ سالم مع المنسي وقوات من الجيش للدفاع عن منزل عم الشيخ سالم، من هجمات الإرهابيين، فيقتل الشيخ سالم.





مواعيد عرض مسلسل الاختيار

وتعرض قناة ON المسلسل فى الـ 9 مساء، والإعادة فى الـ 2 بعد منتصف الليل على ON دراما.





ملخص أحداث مسلسل الاختيار

وتدور أحداث المسلسل حول قصة حياة أحمد صابر المنسي ويظهر بطولته الحربية، فضلا عن أنه يركز أيضا على دور الجيش فى حماية الوطن.





فريق عمل مسلسل الاختيار