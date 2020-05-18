AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

مسلسل الاختيار الحلقة 24.. التكفيريون يستهدفون كنيستين وحافلة للأقباط

الإثنين 18/مايو/2020 - 01:54 ص
مسلسل الاختيار
مسلسل الاختيار
Advertisements
سعيد فراج
عرضت قناة ON E الفضائية، الحلقة 24 من مسلسل الاختيار للفنان أمير كرارة، ضمن الموسم الرمضاني، والذي يتناول حياة الشهيد أحمد المنسي، الذي استشهد برصاص الغدر من الجماعات الإرهابية. 

بدأت الحلقة ٢٤، بعزاء الشيخ حسان - التي اغتالته الجماعات التكفيرية، ثم هروبهم خارج سيناء، ويقرر سعد (محمود حافظ) التبرع بقطعة أرض لبناء مدرسة على روح شقيقه الشهيد المجند عبدالله. 

ويقوم الضابط أحمد المنسي (أمير كرارة) باستهداف العديد من العناصر التكفيرية في سيناء، في الوقت الذي يتعاون فيه الشيخ سالم (دياب) مع الجيش تنفيذا لوصية الشيخ حسان، ما يجعل جماعة أنصار بيت المقدس التكفيرية، تبايع أبو أسامة، ليكون أميرا عليهم، لتنفض الاتفاقية بين الجيش والقبائل. 

يطلب الإرهابي هشام عشماوي (أحمد العوضي) من الإرهابي عماد عبد الحميد، تكثيف العمليات الإرهابية لجماعة المرابطون، فيقومون بتفجير حافلة أقباط في المنيا، تسفر عن قتل 28 وعشرات المصابين، والهجوم على كنيستين، ويتوجه الشيخ سالم مع المنسي وقوات من الجيش للدفاع عن منزل عم الشيخ سالم، من هجمات الإرهابيين، فيقتل الشيخ سالم.

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 
وتعرض قناة ON المسلسل فى الـ 9 مساء، والإعادة فى الـ 2 بعد منتصف الليل على ON دراما.

ملخص أحداث مسلسل الاختيار
وتدور أحداث المسلسل حول قصة حياة أحمد صابر المنسي ويظهر بطولته الحربية، فضلا عن أنه يركز أيضا على دور الجيش فى حماية الوطن. 

فريق عمل مسلسل الاختيار
مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد امام آسر ياسين ومحمد رجب واياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله ورامز أمير وحازم سمير ومحمد عز ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مسلسل الاختيار الحلقة 2.. هشام عشماوي يسافر تركيا والمنسي يسعى للثأر

مسلسل الاختيار الحلقة 8 مطلوبة على جوجل بعد القبض على أسرة الإرهابي هشام عشماوي

مسلسل الاختيار الحلقة 11.. استهداف سيارتين للجيش وتصفية تكفيريين

مسلسل الاختيار الحلقة 14.. المنسي يعلم مكان هروب هشام عشماوي وعماد عبد الحميد

المنسي في مواجهة هشام عشماوي.. الاختيار يجتاح تويتر

مسلسل الاختيار الحلقة 14 .. المنسي في مواجهة هشام عشماوي

ترشيحاتنا

الشرطة تفض مائدة إفطار أقامها أعضاء في مجلس النواب بوسط القاهرة

رسميا.. الأزهر: تأجيل امتحانات الشهادة الثانوية إلى 21 يونيو

النيابة تطلب تحويله للكشف الطبي.. طالب يقتل 4 أشخاص بسيارة والده فى أسيوط

تأكيدا لما نشره صدى البلد .. بيان رسمي من التعليم يكشف تفاصيل جدول امتحانات الثانوية العامة الجديد

شاهد.. لحظة دهس سيارة 4 أطفال في أسيوط .. فيديو

محافظ الإسكندرية يكشف عن إجراءات قاسية خلال عيد الفطر المبارك.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد السماح باستخدامها.. طرق غسل وتعقيم الكمامة القماش

سيرين عبد النور تتألق بجلسة تصوير تبهر الجمهور

قبل شراء الكمامة القماش.. اختبار يكشف مدى جودة الكمامة في الحماية من كورونا