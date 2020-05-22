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فن

نجوم الفن يعلقون على الحلقة 28 من مسلسل الاختيار .. رسائل مؤثرة

الجمعة 22/مايو/2020 - 07:42 ص
مسلسل الاختيار
مسلسل الاختيار
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شروق ابراهيم
أشاد نجوم الفن بمسلسل الاختيار للنجم أمير كرارة عقب عرض الحلقة الـ 28 التي رصدت استشهاد أبطال كمين البرث في مواجهة شرشة مع الإرهابيين والتكفيريين.

علقت منى زكي على صورة تجمع أبطال كمين البرث قائلة :" شكرا قواتنا المسلحة عندنا جيش مصرى بنفتخر بيه و جيش تانى من امهات أرامل الشهداء اكيد فخورين بابنائهم و ازواجهم رغم الفراق والبعاد".

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نشر أحمد صلاح حسنى فيديو لأبطال كمين البرث من خلال حسابه الشخصي انستجرام ، وعلق قائلًا: "‏ابدعت يا حبيبي والف مبروك واحد من اجمل الاعمال الوطنيه علي مدار التاريخ اعلم بالمجهود المبذول لخروج الاختيار للنور بهذا الشكل المحترم والمشرف سواء منك او من كل نجوم العمل الكل ابدع الكل أعطي كل ما في وسعه لتوصيل اقرب صوره للواقع ... شكرًا امير كراره شكرًا بيتر ميمي شكرًا باهر دويدار شكرًا المنتجة التي لم تبخل بأي شئ لخروج هذا العمل التاريخي بالعظمة ده ... مبروك "

ونشرت إسعاد يونس صور للشهداء من خلال حسابها الشخصي انستجرام ، وعلقت قائلة: "قالوا نموت ولا يدخل مصر خسيس وجبان"

ونشرت زينة صور للشهداء من خلال حسابها الشخصي انستجرام ، وعلقت قائلة: "دوول شافوا كتير اوي علشان يحمونا ويحموا #مصر حموا الأرض والعرض #شهداء_الوطن #شهداء_مصر

ربنا يحمي ولادهم ويحفظهم ويصبر قلب اهلهم ...بنشكرهم من قلبنا #رجالة_مصر #جيش_مصر وبنشكر فريق عمل مسلسل #الاختيار

ونشرت غادة عبد الرازق صور للشهيد العقيد احمد المنسي وابطال كمين البرث من خلال حسابها الشخصي على انستجرام ، وعلقت قائلة: "حلقة النهاردة مسلسل #الاختيار #حسبنا_الله_ونعم_الوكيل #ربنا ينتقم من #الخونة الحلقة حرقت قلبنا ووجعتنا جدا #الجيش المصري #كتيبة ١٠٣ #مصر🇪🇬 #الشهيد المنسي و#فرقة المنسي الشهداء #الأختيار 🇾🇪🇾🇪😞"


تدور أحداث مسلسل" الاختيار" حول قصة وفاء العقيد أحمد المنسي، ‏قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي، جنوب رفح عام 2017، وقصة خيانة الإرهابي ‏هشام العشماوي الذي انضم لتنظيم داعش.‏

ويعرض حاليا مسلسل الاختيار ويجسد الفنان أمير كرارة دور الشهيد الضابط أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 102 صاعقة الذي استشهد في كمين مربع البرث عام 2017 بسيناء. 

ويقوم الفنان أحمد العوضي بدور الإرهابى هشام عشماوي ضابط الجيش الذي خان وطنه وتحول إلى إرهابي.
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