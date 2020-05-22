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فن

فرصة تانية الحلقة 28.. نشوب خلاف بين أحمد مجدى وياسمين صبري

الجمعة 22/مايو/2020 - 04:36 ص
ياسمين صبري
ياسمين صبري
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نبيل العدوى
يشهد مسلسل فرصة تانية الحلقة 28 تغير كبير في شخصية مدحت بعد طلاق مريم،  ويرفض التعاون مجددا في تجارة المخدرات برغم تهديدات بقتله إذا لم يفعل.

ومع بداية أول اجتماع للزوجين زياد وملك بالعمل، وبعد تهنئة زملائهم، تعترض ملك على فكرته أثناء مناقشة الأفكار المطروحة وتطلب منه مقابلته فى مكتبها، ويدخلان فى مشادة و يعاتبها على إحراجه أمام زملائه.


يذكر أن ياسمين صبري، خاضت رمضان الماضي أول بطولة مطلقة لها  بمسلسل "حكايتي"، بعد أن لفتت الأنظار قبل سنوات في مسلسل "طريقي" بطولة شيرين عبد الوهاب، وبعدها مسلسل "الحصان الأسود" مع أحمد السقا.

قصة مسلسل فرصة تانية 
ويشارك فى بطولة مسلسل "فرصة ثانية" كل من ياسمين صبري، أيتن عامر، أحمد مجدي، محمود البزاوي، محمد دياب، إدوارد، ونهال عنبر. 

فريق عمل مسلسل فرصة تانية 
مسلسل فرصة تانية من إخراج مرقس عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وإنتاج تامر مرسي.

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