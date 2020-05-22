فرصة تانية الحلقة 28.. نشوب خلاف بين أحمد مجدى وياسمين صبري

ومع بداية أول اجتماع للزوجين زياد وملك بالعمل، وبعد تهنئة زملائهم، تعترض ملك على فكرته أثناء مناقشة الأفكار المطروحة وتطلب منه مقابلته فى مكتبها، ويدخلان فى مشادة و يعاتبها على إحراجه أمام زملائه.





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