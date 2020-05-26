الزراعة: تنمية سيناء أولوياتنا.. ونساعد المزارعين لتحديد الشكل الأمثل للزراعات

أكد الدكتور محمد القرش المتحدث بإسم وزارة الزراعة، أن الوزارة لها دور كبير في تنمية سيناء ، إذ أنها تقدم الاستشارات الفنية والشق التقنى كله، كما أنها تتابع الموقف وما تم تنفيذه وما لم يتم تنفيذه أيضا.





وأشار "القرش" في تصريحات لـ "صدى البلد"، إلي أن الوزارة تساعد المزارعين علي تقديم أفضل ما لديهم لتحديد الشكل الأمثل للزراعات في كل شبر من أرض سيناء من خلال استخدام أحدث التقنيات في مجال المراقبة والتشغيل والتحكم الآلي، مع ضمان جودة المياه المنتجة طبقًا للمعايير والكود المصري في مجال الري، ليصبح بذلك مشروعًا متكاملا.





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وأضاف "متحدث وزارة الزراعة": "بدأنا بالفعل في الانتهاء من بعض المشروعات من حيث إنشاء محطات مياه، ومزارع تم افتتاحها وتطويرها بالفعل"، منوها إلي أنه تم معالجة مياه الصرف الصحى والزراعى حيث تم تكليف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتنفيذ 27 محطة معالجة مياه صرف صحى وزراعى بجميع المحافظات منها 8 محطات على أرض سيناء.





وأشار إلى أن هناك اهتماما بالتوسع الافقى والرأسى للرقعة الزراعية جاء من منطلق تحسين الإنتاجية وتقليل فترة المحصول والتوافق مع التغيرات المناخية وأصناف ذات احتياج مائي أقل واستخدام أساليب حديثة للزراعة تعتمد على تطوير منظومة الرى واستخدام الميكنة الزراعية بشكل أوسع والتوسع فى المشروع القومى للزراعات المحمية.





ولفت إلي أن هناك اهتماما بالتوسع الأفقي الزراعى من منطلق توفير مساحات من أراضى جديدة قابلة للزراعة ومحدودية التوسع الأفقى فى الأراضى القديمة وتعظيم كفاءة استخدام المياه وتطبيق تقنيات الزراعة الحديثة وخلق مجتمعات زراعية وتنموية جديدة.



