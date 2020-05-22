رئيس جامعة حلوان يكشف تفاصيل استقبال الفوج الأول من العالقين بالخارج.. فيديو

قال الدكتور ماجد نجم ، رئيس جامعة حلوان ، إنه بدأ الاستعداد لاستقبال الفوج الأول للمصريين العالقين بالخارج منذ 10 أيام مضت، لافتأ إلى أنه تم التأكد من كافة الترتيبات سواء ترتيب، نظافة الغرف ووضع كافة وسائل الأمان .





وكشف رئيس جامعة حلوان ، خلال استشفاته قديمها برنامج صباح الخير يا مصر والمذاع عبر فضائية مصر الأولى عن حرص الجامعة لتوفير غرف آمنة مجهزة بكافة وسائل الحماية والأمان وألا يزيد عدد الأسرة بالغرفة الواحدة عن عدد 2 سرير فقط .





وأوضح ماجد نجم، أن الجامعة استقبلت الفوج الأول للمصريين العالقين بالخارج واستيقظت من فجر اليوم الجمعة وحرصت على استقبالهم بنفسى برفقة نائب رئيس الجامعة وتم الانتهاء من تسكينهم بالمدينة الجامعية فى السادسة صباحأ .





ولفت رئيس جامعة حلوان، إلى تسكين ما يقارب من 300 فرد فى أقل من ساعة وربع خاصة ب الفوج الأول للمصريين العالقين بالخارج .





وأشار رئيس جامعة حلوان، إلى أن الدعم النفسى الذى تم تقديمه للفوج الأول للمصريين العالفين من الخارج كان من أولويات الجامعة وذلك فى صورة استقبال ترحيب ، وأغانى وطنية، وحقيبة هدية من الجامعة تحتوى على كمامات ، مطهرات .



