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فن

شريهان: الاختيار ملحمة وطنية عظيمة لأبناء مصر الشرفاء

الجمعة 22/مايو/2020 - 01:14 م
شريهان
شريهان
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آيه عاطف
أشادت الفنانة شريهان، بمسلسل "الأختيار" من خلال حسابها الرسمي على تطبيق "تويتر".

قالت شريهان: "ملحمة وطنية عظيمة لأبناء #مصر الشرفاء #خير_أجناد_الأرض من أبناء #القوات_المسلحة نسجها وجسدها فنيًا ببراعة وجداره وإبداع جميع القائمين على مسلسل #الاختيار ".

وتابعت: "شكرًا شكرًا شكرًا جميع القائمين على مسلسل #الاختيار أبدعتم بمنتهى الإبداع والفن ودونتوا لأبنائنا والتاريخ والعالم أجمع".

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يذكر أن الفنان أمير كرارة تصدر موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد عرض احداث الحلقة ال ٢٨ من مسلسل الأختيار.

وتضمنت حلقة الاختيار عما حدث في معركة بئر البرث الحقيقية حينما استشهد الكتيبة 103 وعلي رأسها قائد الكتيبة الشهيد المقدم احمد المنسي, وظهر فيها الهجوم الغادر للتكفيرين علي الكمين وقتلهم للجنود والضباط بشكل وحشي.

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