ضبط تشكيلين عصابيين لترويج المخدرات بالقليوبية

وفى شبين القناطر تمكن الرائد أيمن سليمان رئيس مباحث المركز من ضبط كل من "ح.ف" 32عام عاطل و"م.ع"40 عام عاطل وبحوزتهما كمية منالمخدر زن 150 جرام ومبلغ مالى 900 جنيه وهاتفين محمول.