ديلر مخدرات يمزق جسد مقاول عاتبه على بيع الاستروكس أسفل منزله بالسلام

شهدت مساكن الجمهورية بمدينة السلام جريمة قتل بشعه، عندما مزق ديلر مخدرات جسد مقاول بمطواة لمعاتبته على بيع الاستروكس اسفل منزله.
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تلقى قسم شرطة السلام أول اشارة من مستشفى حكومى باستقباله جثة شخص مصاب بعده طعنات متفرقة بالجسد .
انتقل رجال المباحث الى مكان البلاغ وتبين من جمع المعلومات والتحريات ان المجنى عليه نشبت بيه وبين تاجر مخدرات بالمنطقة مشاجرة بعد ان عاتبه على بيع الاستروكس اسفل منزله بمساكن الجمهورية بمدينة السلام .
وبعد ساعات من الجريمة تمكن رجال المباحث من تحديد المتهم وضبطه من خلال احد الاكمنه التى اعدت له ، وضبط أداة الجريمة .
وأقر المتهم فى اقواله ان المتوفى عاتبه على الوقوف أسفل منزله بصحبه عدد من زملائه خلال ترويج الاستروكس عليهم ، فنشبت مشادة بيننا تطورت الى مشاجرة ، قمت على اثرها بطعنه عده طعنات بمطواة ليسقط على الارض وسط بركه من الدماء .
تم تحرير محضر، وقد حضر المتهم فى مسرح الجريمة لتمثيل جريمته وسط حراسة أمنية مشددة ، واعترف بارتكابه الواقعة فقررت النيابة العامة حبسه ٤ ايام على ذمه التحقيق.