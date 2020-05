أحمد التهامي عن مسلسل الاختيار: قالوا نموت ولا يدخل مصر خسيس وجبان

View this post on Instagram

قالوا نموت ولا يدخل مصر خسيس وجبان...رجال صدقوا علي ما عاهدوا الله عليه 🇪🇬🇪🇬🇪🇬💪💪💪 هو ده دورنا الحقيقي وواجبنا الوطني ...أسطورة يجسدها أسطورة @karara.amir