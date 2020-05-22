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فن

أحمد التهامي عن مسلسل الاختيار: قالوا نموت ولا يدخل مصر خسيس وجبان

الجمعة 22/مايو/2020 - 09:26 م
احمد التهامى
احمد التهامى
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محمد بدران
أشاد الفنان احمد التهامى بحلقة مسلسل الاختيار التي تم عرضها امس، واستشهد فيها العقيد احمد صابر منسي. 


وكتب احمد التهامى من خلال حسابه على "انستجرام": "قالوا نموت ولا يدخل مصر خسيس وجبان...رجال صدقوا علي ما عاهدوا الله عليه 🇪🇬🇪🇬🇪🇬.. هو ده دورنا الحقيقي وواجبنا الوطني ...أسطورة يجسدها أسطورة".

وتدور أحداث مسلسل الاختيار حول قصة حياة أحمد صابر منسي ويظهر بطولته الحربية، فضلا عن أنه يركز أيضا على دور الجيش فى حماية الوطن.

وشهدت الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل "الاختيار" بطولة النجم أمير كرارة، الذى يعرض حصريًا على شاشة قناة‪ ON‬، أحداثًا مثيرة، حيث بدأت الحلقة بانتشار مكثف من التكفيريين والجماعات المسلحة حول كمين البرث، وذلك للهجوم على أبطالنا وحوش كتيبة 103 صاعقة، تحت قيادة المقدم أحمد منسى، حيث دافع وحوش الأرض على أخر حبة رمل من أرض سيناء الغالية وراح ضحية الهجوم الإرهابي ما يقرب من 28 شهيدًا من جنودنا البواسل .

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد امام آسر ياسين ومحمد رجب واياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله ورامز أمير وحازم سمير ومحمد عز ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى.

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