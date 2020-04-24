أحمد التهامي يهنئ أمير كرارة على الاختيار: مسلسل للتاريخ

هنأ الفنان أحمد التهامى النجم أمير كرارة بعد عرض مسلسل الاختيار وذلك عبر صفحته على "انستجرام".





ونشر أحمد التهامى صورة لبوستر العمل وعلق قائلا "مسلسل للتاريخ.. مبروك يا أمير.. الاختيار" .





ويعرض حاليا مسلسل الاختيار ويجسد الفنان أمير كرارة دور الشهيد الضابط أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 102 صاعقة الذي استتشهد في كمين مربع البرث عام 2017 بسيناء.





ويقوم الفنان أحمد العوضي بدور الإرهابى هشام عشماوي ضابط الجيش الذي خان وطنه وتحول إلى إرهابي.





وقام المخرج بيتر ميمي بتصوير جزء كبير من مشاهد المسلسل في منطقة جبيلة في لبنان تقع مع الحدود السورية، والتي تضمنت مشاهد اكشن خطيرة لأحمد العوضي.





ويعرض مسلسل الاختيار على قناة On E ، قناة ام بي سي دراما.





ويشارك 9 نجوم في مسلسل الاختيار كـ ضيوف شرف من ابرزهم آسر ياسين ، ماجد المصري ، إياد نصار وصلاح عبد الله.



