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توك شو

السقا يفجر غضب وليد توفيق بسبب سرعة إجابته على الأسئلة.. فيديو

الجمعة 22/مايو/2020 - 09:39 م
وليد توفيق ورزان
وليد توفيق ورزان المغربي واحمد السقا
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محمد حليم قنديل

فجر الفنان أحمد السقا غضب الفنان وليد توفيق بسبب عدم إعطائه الفرصة للإجابة علي الأسئلة في لعبة معرفة أعلام الدول.


وكان أحمد السقا يجيب بسرعة علي الأسئلة في تلك اللعبة مما جعله يفوز في نهاية تلك اللعبة علي الفنان وليد توفيق.


ويشهد برنامج إغلب السقا في كل حلقة مُنافسات ترفيهية ورياضية جديدة وغير تقليدية بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم، وعلى مدار ساعة كاملة تبدأ المنافسة بين الضيف وأحمد السقا في الكثير من المجالات الغير مُعتادة، وفي نهاية كل حلقة يقوم الضيف بالتبرع بالمبالغ المالية التي ربحها إلى إحدي الجهات الخيرية.


بالإضافة إلي وجود مُسابقة يومية للجمهور عبر الشاشة، والبرنامج تُقدمه النجمة رزان مغربي.


ويُعرض برنامج إغلب السقا على " MBCمصر" يوميًا خلال شهر رمضان في تمام الساعة 7:00 مساءً، ويُعاد الساعة 1:00 بعد منتصف الليل.

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