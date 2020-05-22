أحمد الشامي يشارك جمهوره صورة نادرة من طفولته: أنا لعِّيب

نشر الفنان أحمد الشامى صورة له، من طفولته ، عبر موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".









وعلق أحمد الشامى على الصورة قائلًا: "وانا لعيب كرة"، نالت إعجاب متابعيه.





ويشارك أحمد الشامي في بطولة مسلسل "فرصة تانية" بجانب ياسمين صبرى، نخبة كبيرة من نجوم الفن منهم دياب، أيتن عامر، هبة مجدى، أحمد مجدى، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوى، محمد جمعة وتميم عبده.





وتدور أحداث المسلسل في إطار رومانسى إجتماعى حول كيفية استغلال الإنسان للفرصة الثانية.





مسلسل فرصة تانية من إخراج مرقس عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وإنتاج تامر مرسي.



