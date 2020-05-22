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رياضة

أخبار الزمالك .. كورونا يضرب القلعة البيضاء .. والكاف يحذر بسبب لافتة نادي القرن

الجمعة 22/مايو/2020 - 11:13 م
حسن العمدة
نشر "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية من اليوم الجمعة 22-5-2020 مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في نادي الزمالك ، وجاءت كالآتي:

أكد مصدر مسئول بـ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، "الكاف" أن نادي الزمالك سيتعرض للمساءلة القانونية، بسبب استخدامه لـ شعار الكاف في اللوحة التي علقها على أسواره منصبًا نفسه ناديًا للقرن الإفريقي.

أكد أحمد عبدالفتاح، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه على تواصل دائم مع اللاعب شعبان عبد الوهاب نجم الفريق السابق في كرة السلة، بعد إصابته بـ فيروس كورونا.

كشف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك  عن موقف النادي الأبيض من العودة لاستئناف التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

قام مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور بوضع لافتات على سور النادي بتنصيب الزمالك ناديا للقرن الأفريقي وكتب مسؤولو النادي الأبيض على اللافتات: " الزمالك نادي القرن الحقيقي بالبطولات والانجازات وليس بالمحسوبية والمجاملات".


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