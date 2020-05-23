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حوادث

إعدام أغذية فاسدة قبل طرحها بالأسواق بمناسبة عيد الفطر ببني سويف

السبت 23/مايو/2020 - 03:30 ص
صدى البلد
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محمد عبد الحليم
بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك كلف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببنى سويف الدكتورة أمنية أحمد مدير الوقائى بتكثيف حملات مراقبة الأغذية على المحلات والأسواق. 


قام فريق مراقبة الأغذية بإهناسيا بتنفيذ حملات على محلات بيع الكعك والبسكويت والمنتجات المتداولة وذلك للتأكد من سلامة وجودة الأغذية المعروضة.


وأسفرت الحملات عن إعدام حوالى ٢٨ كيلو أغذية تالفة كما تم سحب عينات من الأغذية المعروضة عبارة عن عدد ٣ عينة كعك ،  ٣عينة بسكويت، ٣ عينة بيتيفور، ٣ عينة غريبة، عينة كبدة مجمدة، عينة لحوم مجمدة، عينة سمك ماكريل مجمد، عينة اوراك فراخ مجمدة ، عينة لبن طازج، ١١ عينة أغذية مختلفة باجمالى ٢٨ عينة تم إرسالها للمعامل المختصة للتحليل .


كما تم  تحرير  ٧ محاضر جنح صحية للمخالفين عبارة عن عدد ٥ جنحة صحية طبقا للقرار الوزاري ٩٧ لسنة ١٩٦٧+٢ جنحة صحية طبقا للقرار الوزاري ٩٦ لسنة ١٩٦٧. 


كما تم شن حملة على مركز ببا جنوب المحافظة أسفرت عن  تحرير 13  محضر جنحة صحية المخالفة للقرار الوزارى 97 لسنة 67
وعدد 7 محاضر المخالفة للقرار الوزارى 96 لسنه 67 وتم إعدام حوالي 31 كيلو جرام تقريبا أغذية تالفة. 
إعدام أغذية فاسدة قبل طرحها بالأسواق بمناسبة عيد الفطر ببني سويف
إعدام أغذية فاسدة قبل طرحها بالأسواق بمناسبة عيد الفطر ببني سويف
إعدام أغذية فاسدة قبل طرحها بالأسواق بمناسبة عيد الفطر ببني سويف
إعدام أغذية فاسدة قبل طرحها بالأسواق بمناسبة عيد الفطر ببني سويف
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