إعدام أغذية فاسدة قبل طرحها بالأسواق بمناسبة عيد الفطر ببني سويف

قام فريق مراقبة الأغذية بإهناسيا بتنفيذ حملات على محلات بيع الكعك والبسكويت والمنتجات المتداولة وذلك للتأكد من سلامة وجودة الأغذية المعروضة.

وأسفرت الحملات عن

حوالى ٢٨ كيلو أغذية تالفة كما تم سحب عينات من الأغذية المعروضة عبارة عن عدد ٣ عينة كعك ، ٣عينة بسكويت، ٣ عينة بيتيفور، ٣ عينة غريبة، عينة كبدة مجمدة، عينة لحوم مجمدة، عينة سمك ماكريل مجمد، عينة اوراك فراخ مجمدة ، عينة لبن طازج، ١١ عينة أغذية مختلفة باجمالى ٢٨ عينة تم إرسالها للمعامل المختصة للتحليل .