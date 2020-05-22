محافظة بني سويف ترفع درجة الاستعداد لعيد الفطر المبارك .. اجراءات مشددة لتطبيق قرارات الحكومة بمنع التجمعات والأسواق وغلق الحدائق العامة

متابعة استقرار الأوضاع بالمنظومة الصحية وآخر المستجدات في مجابهة كورونا





- التزام العاملين بالجهاز الاداراي بالكمامات الطبية





- مواعيد عمل المخابز تعود لما قبل شهر رمضان من 5 صباحا حتى 5 مساءً





- استئناف توريد الأقماح ثالث أيام العيد





- حملات رقابية تموينية مستمرة وازالة التعديات في المهد وتطبيق القانون بحسم









واصل اليوم الجمعة "الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف متابعته لاستعدادات القطاعات الحيوية لاستقبال عيد الفطر المبارك من خلال التواصل مع جهازه التنفيذي، وذلك في ظل أزمة كورونا ، وخطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعياتها ، حيث تابع مع الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة استقرار الأوضاع بالمحافظة وجاهزية مستشفيات الصدر والحميات لاستقبال أية حالات مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا وتوافر جميع المستلزمات الطبية والأدوية بمختلف المستشفيات، مستعرضًا آخر المستجدات في المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"،والموقف الحالي للمدن الجامعية سواء المخصصة لعزل الحالات الايجابية التي لا تتطلب حالتها الصحية المستشفى أو المخصصة للعزل الصحي للمصريين العالقين العائدين من الخارج .





أشار وكيل وزارة الصحية أنه في إطار اهتمام وزارة الصحة وتوجيهات المحافظ برفع كفاءه الفريق الطبي تم افتتاح فاعليات ورشة عمل الإنعاش القلبي الرئوي لأطباء مستشفيات الصدر والحميات ، حيث حاضر في أول يوم من الفعاليات الدكتور إبراهيم الشيمى خبير الرعاية الحرجة والعاجلة والموفد من أكاديمية الأميرة فاطمة للتدريب" المعهد القومي للتدريب سابقًا "، مستعرضا كافة استعدادات مديرية الصحة لتنفيذ خطة المحافظة التي تشمل كافة السيناريهات المحتملة ، وتوفير البدائل والحلول المكنة وغير التقليدية ، منوها عن استعدادات المديرية لتنفيذ قرارات الوزارة ضم مستشفيات أخرى لخدمة فحص الحالات المشتبه بها، على مستوى الجمهورية ، وذلك في إطار تسلسل استراتيجية التعامل مع الحالات الإيجابية.





وتابع محافظ بني سويف من خلال رؤساء المدن جهود المحافظة في الإلتزام بالاجراءات الإحترازية لمنع كافة التجمعات والتأكيد على قرارات إستمرار غلق جميع الحدائق والمتنزهات والأسواق وقاعات الأفراح وصالات الجيم خلال أيام عيد الفطر المبارك، مؤكدًا علي أهمية التواصل على مدار الساعة مع التموين لضمان توافر المواد التموينية والدقيق بكميات كافية وجاهزية المحافظة لسد إحتياجات المواطنين مع توافر مخزون إستراتيجي كاف من السلع والمواد التموينية والمواد البترولية، استعدادًا لعيد الفطر المبارك، والتنسيق التام مع المرور لتنفيذ توجيهات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بوسائل المواصلات.

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شدد المحافظ على أهمية متابعة التزام المواطنين باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية اللازمة، التي قررتها وزارة الصحة، وارتداء الكمامات بجميع الأسواق، والأماكن العامة، والخاصة، والمنشآت الحكومية، ووسائل النقل الجماعي، واتخاذ الاجراءات القانونية بحزم حيال المخالفين لهذه القرارات.





أكد المحافظ على ضرورة متابعة انتظام حظر التجول ليلًا، وإلتزام المواطنين بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بقرار الحظر ، في إطار الخطة الشاملة والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد ، مشيدا بالتكاتف المستمر بين كافة الجهات المعنية ، خاصة التعاون والتكامل بين الأجهزة الأمنية والتنفيذية في المتابعة والتنسيق الدائم للتعامل مع مستجدات و أية حالات طارئة ، وتطبيق قرارات الحكومة في مواجهة فيروس كورونا.





لفت المحافظ استمرار حملات إزالة التعديات خاصة في المهد خلال فترة أجازة العيد وخلال حظر التجوال، والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ، وتأكيد هيبة الدولة وعدم استغلال بعض المواطنين للظروف الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، لإرتكاب مخالفات،حيث وصل ماتم ازالته خلال أزمة كورونا تحديدا بداية من 25 مارس الماضي إلى حوالي 1600 حالة تعد على الأراضى الزرعية واملاك دولة .

وبحث المحافظ مع وكيل وزارة التموين خطة الرقابة على مستودعات أنابيب البوتاجاز للتأكد من توافرها،مؤكدًا استعداد المحافظة للدفع بكميات احتياطية لأي منطقة يحدث بها شكوى أو قصور، مع وجود رقابة على المخابز، للتأكد من إنتاج خبز مطابق للأوزان والمواصفات وزيادة الكميات بالمنافذ المتوافرة.





أوضح وصفي عبد الله وكيل الوزارة ، أن مواعيد عمل المخابز ستعود لما قبل شهر رمضان لتصبح من 5 صباحا حتى 5 مساءً ، مشيرا إلى أنه تم صرف المقررات التموينية بنسبة 100% للمستفيدين تموينيا عن شهر مايو ، وتم صرف 3 حصص للمخابز كرصيد استراتيجي وكذا 3 حصص قمح للمطاحن التموينية،مؤكدا على أنه تم تشكيل غرفة عمليات بكل إدارة وغرفة عمليات رئيسية بالمديرية لمتابعة الحالة التموينية خلال أيام العيد،ومؤكدا أنه تم التأكيد والاطمئنان على توافر المواد البترولية بالمحطات والمستودعات ، وتوافر الاسطوانات البوتاوجاز ، مشيرا إلى عودة استلام الأقماح ثالث أيام العيد.





وناقش المحافظ مع مدير ادارة الأزمات سير وانتظام منظومة العمل بغرفة العمليات الرئيسية وإدارة الأزمات بالمحافظة تعملان بشكل مستمر ، وضمان الاتصال دائم بغرف العمليات بالمديريات الخدمية ، والوحدات المحلية السبع ،لرصد أية قصور في الخدمات أو طوارئ محتملة لسرعة توفير البدائل والحلول،وتلافي السلبيات،بهدف التيسير على المواطنين وتوفير احتياجاتهم ومتطلباتهم الحياتية بالشكل المطلوب.



