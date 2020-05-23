AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الأبيض يدخل في صراع جديد .. الزمالك يقاضي الاتحاد الأفريقي ..فيديو

السبت 23/مايو/2020 - 12:40 ص
مرتضي منصور
مرتضي منصور
Advertisements
حسن العمدة
كشف الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك السابق ، عن تطورات جديدة بشأن قضية نادي القرن .

وأعلن الغندور ، عبر برنامج زملكاوي ، أن إدارة نادي الزمالك ستقاضي الاتحاد الافريقي السابق بقيادو عيسي حياتو رئيس الكاف وقتها على أزمة منح الكاميرون لقب منتخب القرن بدلا من منتخب مصر .


وأضاف أن الزمالك يمتلك رئيس نادي قوي ولديه خبرة فى الناحية القانوية ، لو وجد تلك اللافتات خطأ سيتم تصحيحه.

وقام مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور بوضع لافتات على سور النادي بتنصيب الزمالك ناديا للقرن الأفريقي وكتب مسؤولو النادي الأبيض على اللافتات: " الزمالك نادي القرن الحقيقي بالبطولات والانجازات وليس بالمحسوبية والمجاملات".

ويأتي ذلك في الوقت الذي يستعد فيه النادي للجوء للمحكمة الرياضية للمطالبة بالحصول على لقب نادي القرن الافريقي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كمال درويش يعلن مفاجأة جديدة بشأن لقب نادي القرن الأفريقي

صدام على الهواء بين شطة وخبير لوائح بسبب لقب نادي القرن ..فيديو

خالد الغندور: وقت تتويج الأهلي بلقب نادي القرن لم يكن هناك قناة أو رئيس نادي قوي .. فيديو

خبير لوائح: الزمالك الأحق بـ لقب نادي القرن.. والأهلي في المركز الثاني.. فيديو

من حقه.. نجم الأهلي السابق يعلق على لجوء الزمالك إلى الفيفا لاسترداد لقب نادي القرن

أهلاوي ولا زملكاوي.. مدرب تونسي يحسم الجدل بشأن لقب نادي القرن

ترشيحاتنا

محمد سامي يكشف عن أعماله المقبلة.. ويوجه رسالة إلى محمد مهران

النائب العام يحيل الأب وابنه إلى المحاكمة العاجلة في حادثة دهس 4 بأسيوط

السعودية تعلن تعذر رؤية هلال شهر شوال.. والأحد أول أيام عيد الفطر

باكستان تعلن حصيلة ضحايا الطائرة المنكوبة

مسلسل الاختيار الحلقة 29 .. القبض على هشام عشماوي وظهور خاص لـ السقا

بسبب لوحة نادي القرن.. الكاف: عقوبات قاسية تنتظر نادي الزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من تحسين المناعة إلى صحة القلب.. 5 فوائد مذهلة لـ الفلفل الأخضر

بـ عباية رمضانية.. درة تتألق في أحدث جلسة تصوير | شاهد

بملابس كاجوال.. ريهام أيمن تبهر متابعيها بإطلالة جذابة