الأبيض يدخل في صراع جديد .. الزمالك يقاضي الاتحاد الأفريقي ..فيديو

كشف الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك السابق ، عن تطورات جديدة بشأن قضية نادي القرن .
وأعلن الغندور ، عبر برنامج زملكاوي ، أن إدارة نادي الزمالك ستقاضي الاتحاد الافريقي السابق بقيادو عيسي حياتو رئيس الكاف وقتها على أزمة منح الكاميرون لقب منتخب القرن بدلا من منتخب مصر .
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وأضاف أن الزمالك يمتلك رئيس نادي قوي ولديه خبرة فى الناحية القانوية ، لو وجد تلك اللافتات خطأ سيتم تصحيحه.
وقام مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور بوضع لافتات على سور النادي بتنصيب الزمالك ناديا للقرن الأفريقي وكتب مسؤولو النادي الأبيض على اللافتات: " الزمالك نادي القرن الحقيقي بالبطولات والانجازات وليس بالمحسوبية والمجاملات".
ويأتي ذلك في الوقت الذي يستعد فيه النادي للجوء للمحكمة الرياضية للمطالبة بالحصول على لقب نادي القرن الافريقي.