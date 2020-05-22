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رياضة

عزمي مجاهد: انتخابات الزمالك فى 2009 كانت مزورة

الجمعة 22/مايو/2020 - 05:52 م
عزمي مجاهد
عزمي مجاهد
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إسماعيل محمود
أكد عزمي مجاهد، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، أن انتخابات عام 2009 للنادي كانت مزورة.

وكان عزمي مجاهد ترشح في انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك على منصب عضوية الجمعية العمومية، في قائمة الدكتور كمال درويش، لكن قائمة درويش خسرت الانتخابات بالكامل، وفاز ممدوح عباس برئاسة النادي آنذاك.

وقال عزمي مجاهد في تصريحات لبرنامج "أقر وأعترف"، على قناة "أون تايم سبورت"، مع الإعلامي أحمد شوبير:" خسرت انتخابات مجلس نادي الزمالك 2009 لأنه حدث بها تزوير."

وأضاف:" مجلسنا كان أفضل مجلس تولى رئاسة نادي الزمالك بدليل الإنجازات التي حققناها في فترتنا، انتخابات الأندية يحدث فيها تزوير، وفي أيام فترة تواجدنا في مجلس الزمالك، لم يكن أحد يستطيع اختراق الجمعية العمومية وتزوير الأصوات فيها."

وأضاف:" بالطبع كانت هناك خيانة من بعض الأفراد في قائمتنا لتلك الانتخابات، لكنني لن أفصح عن أسماء."
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