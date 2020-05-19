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رياضة

تعليقا على حكم المحكمة.. ممدوح عباس: أنا زملكاوي بالميلاد

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 01:06 ص
ممدوح عباس
ممدوح عباس
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قسم الرياضة
كشف ممدوح عباس رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق أنه زملكاوي بالميلاد، وذلك تعليقًا على حكم المحكمة العليا اليوم بصحة عضويته بعدما قام المستشار مرتضى منصور رئيس النادي الحالي بشطبها.

وغرد ممدوح عباس عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”‏ وقال : “أنا زملكاوي ليس ببطاقة عضوية أنا زملكاوي بالميلاد، عمري كله كان الزمالك وما تبقى منه سيكون الزمالك”.


وأضاف رئيس الزمالك السابق: “إلى كل من يهمه أو من يدعي أن لا يهمه الامر، تعليقا على حكم المحكمة الاداريه العليا التي صدر اليوم بصحة عضويتي في نادي الزمالك”.

وأكدت المحكمة الإدارية العليا صحة عضوية ممدوح عباس وإلغاء شطبها من قبل المستشار مرتضى منصور، اضافة إلى رفض الطعن المقدم لأن القرار غير قانوني وتم بسبب خلافات شخصية.
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