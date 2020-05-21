شوبير يكشف تفاصيل إفطار هاني أبو ريدة واللجنة الأولمبية

كشف الاعلامي احمد

عن إقامة إفطار عمل بين مسؤولي اللجنة الاولمبية واللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد كرة القدم وممثل عن وزارة الشباب والرياضة لوضع اليات العمل الفترة المقبلة .