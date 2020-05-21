شوبير يكشف تفاصيل إفطار هاني أبو ريدة واللجنة الأولمبية

كشف الاعلامي احمد شوبير عن إقامة إفطار عمل بين مسؤولي اللجنة الاولمبية واللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد كرة القدم وممثل عن وزارة الشباب والرياضة لوضع اليات العمل الفترة المقبلة .
وأضاف شوبير في تصريحات إذاعية عبر اثير اذاعه اون سبورت اف ام : الافطار في مركز التعليم المدني لبحث تمديد العمل للجنة الخماسية وتأجيل اقامة الانتخابات حتي الانتهاء من ازمة كورونا .
وأكمل : سيحضر الاجتماع هاني ابو ريدة الرئيس السابق للاتحاد وذلك لمناقشة تأجيل الانتخابات ومناقشة سبل عودة النشاط الرياضي في مصر خلال الفترة المقبلة مع بحث اتخاذ الاجراءات الصحية والوقائية لمنع انتشار الفيروس .
وكان وزير الشباب والرياضة وجه اتحاد كرة القدم بتقديم خطة شاملة لتصور عودة واستئناف مسابقة الدورى المصري مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية بالتعاون مع لجنة الصحة بالاتحاد .
جدير بالذكر ان فيروس كورونا ادي الي توقف النشاط الرياضي في مصر والعالم منذ اكثر من شهرين .