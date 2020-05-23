موعد مباراة بوروسيا دورتموند وفولفسبورج في الدوري الألماني اليوم

يحل فريق بوروسيا دورتموند ضيفًا على فولفسبورج في الدوري الألماني اليوم السبت فى إطار مباريات الجولة 27 من المسابقة المحلية لكرة القدم.









وتخوض فرق البونسدليجا مبارياتها دون حضور جماهيري، بعد استئناف المسابقة التي توقفت منذ مارس الماضي، بسبب تفشي وباء كورونا.





ويملك دورتموند 54 نقطة في المركز الثاني، وفولفسبورج لديه 39 نقطة في المركز السادس.





موعد مباراة بوروسيا دورتموند وفولفسبورج:





تنطلق المباراة في الثالثة والنصف عصر اليوم السبت، الرابعة والنصف بتوقيت السعودية.





القناة الناقلة لمباراة بوروسيا دورتموند وفولفسبورج:



