الهند تسجل 6654 حالة جديدة و137 وفاة بفيروس كورونا





أعلنت السلطات الهندية، اليوم السبت، تسجيل أعلى حصيلة يومية للإصابات بفيروس كورونا المستجد.





وقالت وزارة الصحة الهندية في بيان نشرته وكالة "آني" الرسمية: "تم تسجيل 6654 حالة جديدة و137 وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة".





وأضافت: "وبذلك ارتفع دد الوفيات بفيروس كورونا في البلاد إلى 3720 والإصابات إلى 125101 حالة".





وتحتل الهند المرتبة الحادية عشرة بين الدول صاحبة أكثر الحالات المؤكدة في العالم.





وفي وقت سابق، خففت نيودلهي من حالة الإغلاق العام على الصعيد الوطني لاستئناف الأنشطة الاقتصادية.





ومنحت باقي الولايات المزيد من القوة لتحديد المرحلة التالية من إعادة الفتح ، فيما سوف تستأنف بعض الرحلات الجوية الداخلية اعتبارا من يوم الاثنين المقبل.



































