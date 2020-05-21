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أخبار العالم

حصار بين كورونا وأمفان.. الإعصار يودي بحياة العشرات في الهند وبنجلاديش وسط معاناة الوباء.. فيديو وصور

الخميس 21/مايو/2020 - 04:25 م
آثار إعصار أمفان
آثار إعصار أمفان
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أحمد محرم
ذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية أن أكثر من 80 شخصًا لقوا مصرعهم، فيما أُجبر آلاف آخرون على الإقامة في العراء بعد تدمير منازلهم بسبب إعصار أمفان، الذي ضرب مدنًا ساحلية في الهند وبنجلاديش أمس.

وسارعت سلطات البلدين إلى تقديم المساعدات الإغاثية للسكان المتضررين في المناطق الموبوءة أصلًا بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، والتي شهدت هطول أمطار غزيرة أعاقت الحركة على الطرق.


ويُعد إعصار أمفان هو الأقوى في تاريخ خليج البنغال، وقد نجم عنه تدمير عدد كبير من المنازل واقتلاع أشجار وانهيار جسور، فضلًا عن انقطاع الكهرباء عن مناطق واسعة.

ولقي 72 شخصًا على الأقل مصرعهم جراء الإعصار في ولاية البنغال الغربية بالهند، منهم 15 في مدينة كولكاتا وحدها، فيما سُجلت 10 وفيات في بنجلاديش.

وأدى الإعصار إلى نزوح نحو 3 ملايين شخص من مناطق سكناهم إلى مناطق أكثر أمنًا، ومما يزيد من صعوبة جهود الإغاثة في البلدين فرض إجراءات الإغلاق والحظر للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث تكافح فرق الإغاثة لإنقاذ المتضررين من الإعصار وسط مخاطر التقاط العدوى.

وبحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا في الهند 100 ألف، حيث سجلت أعلى زيادة يومية للمصابين أمس الأربعاء بواقع 5611 إصابة جديدة، فيما بلغ عدد المصابين في بنجلاديش 26738.

وفي ولاية أوديشا الهندية، التي تم إجلاء 150 ألف شخص منها بسبب الأعصار، حولت السلطات 211 من أصل 809 ملاجئ مخصصة لحالات الأعاصير إلى مشافي عزل لمرضى فيروس كورونا.
حصار بين كورونا وأمفان.. الإعصار يودي بحياة العشرات في الهند وبنجلاديش وسط معاناة الوباء.. فيديو وصور
حصار بين كورونا وأمفان.. الإعصار يودي بحياة العشرات في الهند وبنجلاديش وسط معاناة الوباء.. فيديو وصور
حصار بين كورونا وأمفان.. الإعصار يودي بحياة العشرات في الهند وبنجلاديش وسط معاناة الوباء.. فيديو وصور
حصار بين كورونا وأمفان.. الإعصار يودي بحياة العشرات في الهند وبنجلاديش وسط معاناة الوباء.. فيديو وصور
حصار بين كورونا وأمفان.. الإعصار يودي بحياة العشرات في الهند وبنجلاديش وسط معاناة الوباء.. فيديو وصور
حصار بين كورونا وأمفان.. الإعصار يودي بحياة العشرات في الهند وبنجلاديش وسط معاناة الوباء.. فيديو وصور
حصار بين كورونا وأمفان.. الإعصار يودي بحياة العشرات في الهند وبنجلاديش وسط معاناة الوباء.. فيديو وصور
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