تسجيل 5609 إصابات جديدة و132 حالة وفاة بفيروس كورونا في الهند

أعلنت السلطات الهندية اليوم، الخميس، تسجيل 5609 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، مشيرةً إلى تسجيل 132 حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة.





وقالت وزارة الصحة الهندية في بيان نشرته وكالة "آني" الهندية الرسمية: "ارتفع عدد الإصابات في الهند جراء فيروس كورون ا إلى 112359 إصابة، بينما ارتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 3435 حالة".





وأضافت "كما وصل عدد حالات التعافي من الفيروس إلى 63624 حالة، وهي نسبة تصل إلى نحو 40 من إجمالي الإصابات بالمرض".





وعلى الرغم من تفشي الفيروس، فقد قررت السلطات الهندية استئناف حركة الطيران الداخلي بدءا من يوم الاثنين المقبل.



