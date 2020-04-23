الهند.. إصابات فيروس كورونا تتجاوز 21 ألفا

أعلنت السلطات الصحية في الهند، اليوم الخميس، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 21393 حالة.





وقالت وزارة الصحة الهندية إن عدد الوفيات بلغ 681 حالة وفاة، بعد تسجيل 41 حالة خلال 24 ساعة.





وأضافت الصحة الهندية أن عدد المتعافين من كوفيد-19 قد وصل إلى 4258 شخصا.





وفي غضون ذلك، قالت الحكومة الهندية، أمس الأربعاء، إن الهجمات على المتخصصين في الرعاية الصحية ستكون جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 7 سنوات وغرامة لـ 500 ألف روبية.





وقال وزير الإعلام والإذاعة براكاش جافاديكار عقب اجتماع لمجلس الوزراء الاتحادي: "إن حكومتنا لا تتسامح مطلقا مع العنف والمضايقة التي تستهدف الأطباء والممرضين والمساعدين الطبيين الذين يبذلون قصارى جهدهم لمحاربة الوباء".