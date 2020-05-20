AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الهند تسجل أكبر حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا بواقع 5611 حالة

الأربعاء 20/مايو/2020 - 08:34 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
أعلنت وزارة الصحة الهندية، أنه تم تسجيل أكبر زيادة يومية في عدد الإصابات بفيروس (كورونا) المستجد، برصد 5611 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 106 آلاف و750 حالة إصابة. 

ونقلت صحيفة "هندوستان تايمز" في نسختها الانجليزية عن الوزارة قولها في بيان اليوم /الأربعاء/ إن عدد الوفيات ارتفع بعد وفاة 140 حالة بين ليل الثلاثاء وصباح الأربعاء ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 3303 متوفين. 

وأشارت الصحيفة إلى أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا تضاعفت خلال الأسبوعين الماضيين من 49 ألفا و391 يوم 6 مايو الماضي إلى 106 آلاف و750 اليوم.

وأظهرت البيانات أن معدل التعافي من الفيروس في الهند يقف الآن عند 39.62% مع تعافي 42297 من المصابين. 
Advertisements

ترشيحاتنا

نيوزيلندية تدرب كلبها الأليف على طريقة منزلية لإنقاذ حياتها.. فيديو وصور

وثيقة مسربة لوزارة الدفاع الأمريكية: لقاح كورونا لن يتوفر قبل صيف 2021

فدية الصيام .. مقدارها ووقت إخراجها وحكم إخراجها مالاً بدلاً من الإطعام

تنشط كورونا وترفع الضغط.. أضرار كارثية لـ المسكنات .. شاهد

آخر ظهور لـ محمد رمضان رفقة أولاده عبر إنستجرام

نجيب ساويرس: لن أعود للعمل السياسي.. وهكذا أقضي يومي في ظل كورونا.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من مطبخك.. 3 طرق طبيعية لـ تبييض الأسنان

بورشه تكشف رسميا عن 911 تارجا 4 وتارجا 4 اس موديل 2021.. صور

تعرف على سيارة سباقات التحمل مرسيدس بنز CLK GTR .. صور