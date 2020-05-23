AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

ضاق بهما الحال.. طبيب وممرضة يقيمان حفل الزفاف في مكان العمل

السبت 23/مايو/2020 - 11:49 ص
صدى البلد
Advertisements
نهى حمدي
ككثير من حفلات الزفاف التي ألغيت بسبب فيروس كورونا المستجد، ألغي حفل زفاف طبيب وممرضة ضمن فرق مواجهة فيروس كوفيد -19 بالمستشفيات البريطانية، لكن الثنائي قررا أن يقيما حفل زفافهما في المستشفى حيث يعملان.


كان الطبيب الذي يدعى "جان تيبينج"، صاحب الـ  34 عامًا، والممرضة "أنالان نافاراتنام"، صاحبة الـ 30 عامًا، خططا للزواج في أغسطس، لكنهما قررا الإلغاء بسبب مخاوفهما من فيروس كورونا وعدم تمكن عائلتيهما من السفر بأمان من أيرلندا الشمالية وسريلانكا إلى لندن.


ولكن قرر الثنائي أن  يتزوجا بدلًا من ذلك في الكنيسة الصغيرة المدرجة في الصف الثاني بمستشفى سانت توماس في وسط لندن، أنهى كل منهما عمله بالمستشفى وارتديا ملابس الزفاف واتجها إلى الكنيسة لإتمام مراسم الزفاف، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.


بالفعل أقيم حفل الزفاف وسط شاهدين من العاملين بالمستشفى، وبث مباشر مع الأصدقاء والأهل، قالت العروس: "كان حفل زفاف جميلا والكنيسة جميلة، فقد شعرت بأن زواجنا سريالي، فقد تزوجنا حيث نعمل وفي المستشفى".


وأضافت جان، ممرضة الطوارئ الإسعافية: "بذل فريق الكنيسة جهدا كبيرا للحصول على إذن لنا للزواج، وهو ما نقدره كثيرًا في هذا الوقت الصعب، وكذلك دعم المستشفى لنا للقيام بذلك".


وتحكي قائلة: "تم تحديد موعد في غضون أسبوعين ولم نقم بشراء ثوبي وخواتمنا والأشياء الأخرى التي نحتاجها، لذلك سارعنا لإنجاز كل شيء بسرعة".


فيما قال العريس: "كان لدينا يوم زفاف جميل سنتذكره دائمًا. كان ذلك شيئًا لطيفًا أن يحدث في فترة القلق هذه".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رغم كورونا.. عروسان إيطاليان يقيمان حفل زفافهما بشكل غريب

3 ملايين شخص يحضرون حفل زفاف عروسين .. تفاصيل

شاهد حفل زفاف بالكاجوال.. ثنائي يتحدى فيروس كورونا

شاهد.. زوجان إندونيسيان يقيمان حفل زفاف على الإنترنت بسبب فيروس كورونا

ترشيحاتنا

عالم روسي: بدء إنتاج لقاح ضد كورونا نهاية صيف العام الجاري

وسائل إعلام فرنسية: كورونا بدأ يتلاشى عالميًا وسيختفي خلال شهر

الصحة الكوبية: لقاح يظهر قدرة كبيرة في معالجة حالات كورونا الحرجة

فيفا يلزم اتحاد الكرة بإجراء صارم لحكام الدوري المصري

سعر ومواصفات تويوتا كورولا toyota corolla 2020 بعد التخفيضات الأخيرة.. صور

لحظة قياس طبيب السجن النبض للتأكد من وفاة الإرهابى هشام عشماوى بعد إعدامه.. فيديو

AdvertisementS

5 عبوات متفجرة وحزامان ناسفان.. الداخلية تحبط مخططا إرهابيا بالتزامن مع العيد.. صور

ناقوس خطر.. الصحة العالمية تحذر من بؤرة جديدة لتفشي كورونا

توقف حركة القطارات والمترو والسوبرجيت التاسعة مساء اليوم وحتى نهاية الأسبوع

ليست 15 جنيها.. الأزهر يحدد قيمة زكاة الفطر للأغنياء ومتوسطي المعيشة

بوابة التعليم الأساسي تعلن نتيجة طلاب مدارس القاهرة بالرقم القومي الآن

نكشف عن ناجٍ جديد بمعركة البرث.. ويروي لـ صدى البلد تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة أحمد منسي

مقتل 21 إرهابيا فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة بشمال سيناء.. صور

لحظة قياس طبيب السجن النبض للتأكد من وفاة الإرهابى هشام عشماوى بعد إعدامه.. فيديو

وسائل إعلام فرنسية: كورونا بدأ يتلاشى عالميًا وسيختفي خلال شهر

وداعا الطيب صاحب الابتسامة .. كيف نعى أطباء دمياط زميلهم المتوفى بـ كورونا

عرض العيد.. اشتري آيفون 7 بلس بـ 4000 جنيه فقط

الداخلية: مقتل 21 إرهابيا في تبادل لإطلاق النار في بئر العبد بشمال سيناء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بجمبسوت أنيق.. ناهد السباعى تتألق برفقة زوجة يوسف الشريف

أول مخبز نسائي بقنا يتحدى كورونا.. تشكيلات متنوعة من الكعك وعرض المنتجات ممنوع.. فيديو

متحرمش نفسك .. رجيم أول يوم العيد كحك وبسكوت ورنجة