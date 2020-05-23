ضاق بهما الحال.. طبيب وممرضة يقيمان حفل الزفاف في مكان العمل

ككثير من حفلات الزفاف التي ألغيت بسبب فيروس كورونا المستجد، ألغي حفل زفاف طبيب وممرضة ضمن فرق مواجهة فيروس كوفيد -19 بالمستشفيات البريطانية، لكن الثنائي قررا أن يقيما حفل زفافهما في المستشفى حيث يعملان.











كان الطبيب الذي يدعى "جان تيبينج"، صاحب الـ 34 عامًا، والممرضة "أنالان نافاراتنام"، صاحبة الـ 30 عامًا، خططا للزواج في أغسطس، لكنهما قررا الإلغاء بسبب مخاوفهما من فيروس كورونا وعدم تمكن عائلتيهما من السفر بأمان من أيرلندا الشمالية وسريلانكا إلى لندن.









ولكن قرر الثنائي أن يتزوجا بدلًا من ذلك في الكنيسة الصغيرة المدرجة في الصف الثاني بمستشفى سانت توماس في وسط لندن، أنهى كل منهما عمله بالمستشفى وارتديا ملابس الزفاف واتجها إلى الكنيسة لإتمام مراسم الزفاف، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.











بالفعل أقيم حفل الزفاف وسط شاهدين من العاملين بالمستشفى، وبث مباشر مع الأصدقاء والأهل، قالت العروس: "كان حفل زفاف جميلا والكنيسة جميلة، فقد شعرت بأن زواجنا سريالي، فقد تزوجنا حيث نعمل وفي المستشفى".









وأضافت جان، ممرضة الطوارئ الإسعافية: "بذل فريق الكنيسة جهدا كبيرا للحصول على إذن لنا للزواج، وهو ما نقدره كثيرًا في هذا الوقت الصعب، وكذلك دعم المستشفى لنا للقيام بذلك".









وتحكي قائلة: "تم تحديد موعد في غضون أسبوعين ولم نقم بشراء ثوبي وخواتمنا والأشياء الأخرى التي نحتاجها، لذلك سارعنا لإنجاز كل شيء بسرعة".









فيما قال العريس: "كان لدينا يوم زفاف جميل سنتذكره دائمًا. كان ذلك شيئًا لطيفًا أن يحدث في فترة القلق هذه".