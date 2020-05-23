خبر سار.. تقنية جديدة تزيد سرعة الإنترنت 44.2 تيرابت في الثانية

سرعة الإنترنت ، وفقا للبحث الذي نشر في مجلة Nature Communications، قال الخبراء إن سرعة الإنترنت بلغت 44.2 تيرابت في الثانية. سجل باحثون من جامعات Monash Monash و Swinburne و RMIT الأسترالية، رقما قياسيا جديدا في، وفقا للبحث الذي نشر في مجلة Nature Communications، قال الخبراء إن سرعة الإنترنت بلغت 44.2 تيرابت في الثانية.





وبحسب ما ذكره موقع "theverge" التقني، تتيح سرعة الإنترنت الجديدة، إمكانية تنزيل محتويات أكثر من 50 قرصا من أقراص Blu-ray Ultra HD بسعة 100 جيجابايت في ثانية واحدة فقط.





أقرأ أيضًا| 6 نصائح للتعامل مع بطء الإنترنت أثناء العمل من المنزل





وأوضح الباحثون من خلال البحث العلمي، أن الاتصال يعكس البنية التحتية المستخدمة قبل شبكة البرودباند الوطنية الأسترالية NBN، وتمثل النتائج رقما قياسيا عالميا للنطاق الترددي.





ومن المثير للاهتمام في البحث، هو أنه تم تحقيق هذه السرعة على مسافة تزيد عن 75 كيلومتر من الألياف الضوئية القياسية، وذلك باستخدام مصدر رقاقة مدمج واحد، مما يعني أنه يمكن أن يفيد البنية الأساسية الحالية للألياف.





واستطاع الباحثون من الوصول إلى هذه السرعات بفضل قطعة من التكنولوجيا تسمى المشط الدقيق micro-comb، والتى توفر طريقة أكثر كفاءة ومضغوطة لنقل البيانات، ووضع هذا المشط الصغير داخل ألياف الكابل، حيث تعد المرة الأولى التي تستخدم فيها هذه التكنولوجيا في تجربة ميدانية.





ويقول العلماء: إن التحدي يكمن في تحويل التكنولوجيا إلى شيء يمكن استخدامه مع البنية التحتية، وعلى المدى الطويل، نأمل في إنشاء رقائق ضوئية متكاملة يمكنها تحقيق هذا النوع من معدل البيانات عبر روابط الألياف الضوئية الحالية بأقل تكلفة".





ومن غير المحتمل أن تقوم بتنزيل الألعاب أو بث الأفلام عبر اتصال إنترنت يبلغ سرعته 44.2 تيرابايت قريبا، لذا ستنتظر التسويق التجاري للتكنولوجيا الجديدة، حيث يقول الباحثون: "إنه من المحتمل استخدام التقنية الجديدة أولًا لربط مراكز البيانات".





ويشار إلى أن لم تكن سرعة الاتصال بالإنترنت المعروفة بـ جيجابت متاحة لسنوات عديدة، ولا يزال من غير المعتاد نسبيا رؤية مثل هذه السرعة في منازل سكنية، ولكنها أصبحت كذلك الآن بالإضافة إلى سعرها المنخفض، ويأمل الباحثين في أن يتم استخدام السرعة الجديدة يومًا ما من قبل عامة الناس.