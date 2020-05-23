بوتين يكلف الحكومة الروسية بدراسة إمكانية وضع تعرفة خاصة لنقل النفط خلال فترة سريان أوبك +

كلف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الحكومة بدراسة إمكانية وضع تعرفة خاصة لنقل النفط عبر شبكة أنابيب "ترانس نفط" والسكك الحديدية الروسية خلال فترة سريان اتفاقية تقليص انتاج النفط "أوبك+".





وجاء في نص التكليف الرئاسي - حسبما ذكرت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، اليوم السبت - : "على الحكومة الروسية دراسة مسائل إمكانية اتخاذ قرار حول وضع تعرفات خاصة لنقل النفط ومشتقاته عبر "ترانس نفط" و"السكك الحديدية الروسية" خلال فترة سريان اتفاقية "اوبك+".





يذكر أن رئيس شركة "روس نفط" إيجور سيتشين سبق وأن طلب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث مسألة خفض تعرفة نقل النفط من خلال شبكة "ترانس نفط" والسكك الحديدية الروسية حتى مستوى العام 2008 بسبب تراجع قيمة النفط في الأسواق وخفض الانتاج في إطار اتفاقية "أوبك +".



