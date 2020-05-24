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رياضة

بصحبة شقيقه.. وليد ازارو يهنئ الأمتين الإسلامية والعربية بعيد الفطر

الأحد 24/مايو/2020 - 04:23 ص
وليد ازارو
وليد ازارو
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محمد بدران
حرص وليد أزارو لاعب الأهلي والمعار إلى صفوف الاتفاق السعودى على تهنئة جمهوره عبر حسابه على "انستجرام" بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك بصحبه شقيقه.


وكتب وليد ازارو ، قائلًا: "‏‏‏‏‏ادعوا الله سبحانه وتعالى ان يختم علينا وعليكم رمضان بالرحمة والغفران والعتق من النيران وتقبل الله صيامكم وقيامكم وصالح أعمالكم وجعل الله لكم العيد فرحة وسعادة وأنتم في أحسن حال ❤️"


وكانت تقارير صحفية في الفترة الأخيرة، أشارت إلى رغبة نادي الاتفاق، في شراء عقد أزارو من الأهلي بشكل نهائي.


وشدد العطوى على أن جميع اللاعبين الأجانب مستمرون مع الاتفاق، عدا اللاعب المغربي وليد أزارو المعار من نادي الأهلي.


وقال: "نعتقد أن استمرار اللاعبين الحاليين استقرار للفريق، لكن أزارو سيستمر إذا تم استئناف الدوري حتى نهاية إعارته".


وانضم أزارو لاعب الأهلي إلى صفوف الاتفاق السعودي، في يناير الماضي، على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.


وكان أزارو قد انتقل إلى صفوف الأهلي في صيف 2017، قادمًا من الدفاع الحسني الجديدي، مقابل مليون و300 ألف دولار، لمدة 4 مواسم.

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