بصحبة شقيقه.. وليد ازارو يهنئ الأمتين الإسلامية والعربية بعيد الفطر

ادعوا الله سبحانه وتعالى ان يختم علينا وعليكم رمضان بالرحمة والغفران والعتق من النيران وتقبل الله صيامكم وقيامكم وصالح أعمالكم وجعل الله لكم العيد فرحة وسعادة وأنتم في أحسن حال ❤️