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مرتضى منصور: ورحمة أمي الإعدام مصير العناصر الإرهابية الهاربة.. فيديو

الأحد 24/مايو/2020 - 06:22 ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
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حمزة شعيب
قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، تعليقا على  مسلسل الاختيار، إن الإعدام مصير جميع العناصر الإرهابية الهاربة في الخارج مثلما حدث مع الإرهابي هشام عشماوي.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الهاربين في الخارج مصيرهم العودة إلى مصر ومحاكمتهم، قائلا : «ورحمة أمى المجموعة الإرهابية من زوبع لناصر لمعتز هتتعلق زي عشماوى».

وعلق مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن مشهد إعدام صدام حسين على الهواء بأنه لم يخون وطنه، وتساءل أين كانت حقوق الإنسان حينها من جانب الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد مرتضى منصور أن الإسلام لم يكن أبدا دين عنف، متسائلا من منح الجماعات الإرهابية تفويضا ليحكموا على الناس بالكفر؟.

وشدد رئيس نادي الزمالك أن الجيش المصري لا يقبل الهزيمة ولا يترك حقه، موضحا أن مسلسل الاختيار أحدث زلزال فلم يكن عدد كبير من الشباب يدرك ما يحدث في سيناء

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