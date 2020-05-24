أيمن المزين: الدورات الرمضانية بعيد الفطر أجمل ذكرياتى

كشف أيمن المزين المدير الفنى لفريق الرجاء، والشرقية، والأسيوطي، واف سي مصر، وفاركو، وبلدية المحلة، وفريق طنطا الحالي، عن أجمل الطقوس والذكريات بالنسبة له خلال عيد الفطر المبارك.





وأكد "المزين" أن من أهم طقوس عيد الفطر المبارك بالنسبة له هو صلاة العيد مع الأهل والأقارب، ثم التهنئة بالعيد بين الأخوة والأقارب.





وأضاف بأن جائحة كرونا المستجد حرمته من العديد من العادات والتقاليد التى اعتاد عليها بعيد الفطر المبارك، داعيا الله بأن يرفع عنا البلاء والوباء وتخطي مصر هذه الأزمة.





وأشار "المزين" على أنه بالسابق كان ثانى أيام عيد الفطر المبارك، يذهب لقضاء العيد مع الأهل بعيدا عن الأجواء العامة.





أما عن أفضل ذكرياته بعيد الفطر المبارك فأشار "أيمن المزين" إلى أنه كان يقضي أغلب الأوقات مع الأصدقاء خارج المنزل بشوارع الإسكندرية حتى الصباح.



