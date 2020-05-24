أيمن المزين: الدورات الرمضانية بعيد الفطر أجمل ذكرياتى

كشف أيمن المزين المدير الفنى لفريق الرجاء، والشرقية، والأسيوطي، واف سي مصر، وفاركو، وبلدية المحلة، وفريق طنطا الحالي، عن أجمل الطقوس والذكريات بالنسبة له خلال عيد الفطر المبارك.
وأكد "المزين" أن من أهم طقوس عيد الفطر المبارك بالنسبة له هو صلاة العيد مع الأهل والأقارب، ثم التهنئة بالعيد بين الأخوة والأقارب.
وأضاف بأن جائحة كرونا المستجد حرمته من العديد من العادات والتقاليد التى اعتاد عليها بعيد الفطر المبارك، داعيا الله بأن يرفع عنا البلاء والوباء وتخطي مصر هذه الأزمة.
وأشار "المزين" على أنه بالسابق كان ثانى أيام عيد الفطر المبارك، يذهب لقضاء العيد مع الأهل بعيدا عن الأجواء العامة.
أما عن أفضل ذكرياته بعيد الفطر المبارك فأشار "أيمن المزين" إلى أنه كان يقضي أغلب الأوقات مع الأصدقاء خارج المنزل بشوارع الإسكندرية حتى الصباح.
واختتم حديثه بأنه كان دائم المشاركة بالدورات التى تقام بأيام عيد الفطر المبارك.