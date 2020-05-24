أحمد شوبير يكشف سر فشل انتقاله إلى الدوري الإنجليزي.. فيديو





وقال أحمد شوبير في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس": "تلقيت ثلاث عروض عقب بطولة كأس العالم 1990، كانوا من إيفرتون الإنجليزي وعرض من نانسي الفرنسي ولوكرين البلجيكي".





وأضاف: "بالفعل اخترت عرض نادي إيفرتون، وسافرت إلى إنجلترا لإنهاء كل الإجراءات والانضمام إلى النادي".





وتابع: "استقبلت استقبال رائع فور وصولي إنجلترا، وظهرت بمستوى رائع خلال الاختبارات، لكن كانت لدى مشكلة، وهي عدم إجادتي للغة الإنجليزية".





وواصل: "كولن مدرب إيفرتون وقتها، أخبرني أن هناك إيفرتون يجهز لحفل تقديم صفقاته الجديدة، وأنني سأكون ضمن اللاعبين الذين سيتم تقديمهم، وبالفعل ذهبت، وتم تقديمي، وكان كل شيء يسير على ما يرام".





وأشار: "كان هناك طبيب مصري مقيم في إنجلترا يدعى أحمد المقدم، قال لي أنصحك بالاستغناء على وكيلك دومينك روشتو، لأنه سيحصل على أموال طائلة من وراء هذه الصفقة، والتي كانت ستتم بـ 10 آلاف جنيه إسترليني وهو مبلغ كبير وقتها".





واستطرد : "بالفعل وجهت الشكر لـ روشتو، والذي شعر بحزن شديد لأنه كان يقود عملية انتقالي إلى إيفرتون، ويسير بشكل جيد".





وأكمل: "عدت إلى مصر بعدها، وقام نادي إيفرتون بإرسال المدير الإداري إلى القاهرة، وبالفعل تم توقيع العقود، وأعلنت الصحف إنتقالي إلى إيفرتون".





واختتم: "فوجئت بمشكلة كبيرة، بعدها وهي تصريح العمل، كان الحصول عليه صعب جدا، حاولت الحصول عليه لكن لم أنجح، وفي النهاية فشل انتقالي إلى إيفرتون".





كشف أحمد شوبير حارس مرمى النادي الأهلي السابق، سر فشل انتقاله إلى الدوري الإنجليزي عبر بوابة إيفرتون، عقب بطولة كأس العالم 1990.