كورونا تفسد فرحة العيد.. شوارع كفر الشيخ خالية من المواطنين.. صور

خلت الشوارع والحدائق والمتنزهات والساحات العامة بمحافظة كفر الشيخ ، اليوم، من المواطنين والمحتفلين ب عيد الفطر المبارك ، وسط إجراءات وتكثيفات أمنية مشددة لمنعهم من التزاحم في المناطق العامة، بسبب فيروس كورونا، الذي أفسد فرحة المواطنين.





وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على إغلاق الحدائق والنوادي والمتنزهات العامة إغلاقًا تامًا لمنع المحتفلين من التردد عليها في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجدة.





ومن جانبها، تواجدت قوات الشرطة بكافة الشوارع والمحاور والميادين على مستوى المحافظة، لتطبيق قرارات الحكومة الخاصة بالتأكيد علي غلق أماكن الترفيهية والشواطئ والحدائق والمتنزهات لمنع التجمعات والاختلاط للوقاية من الفيروس، تنفيذًا لتوجيهات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.





وشدد محافظ كفرالشيخ، على الالتزام بكافة القرارات الصادرة بشأن تعديل مواعيد الحظر على انتقال المواطنين خلال إجازة عيد الفطر المبارك والتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية والأمنية وخاصة المرور لمنع التزاحم والتجمعات، وتنظيم الحركة المرورية ومنع الاختناقات المرورية وقت الذروة وقبل ساعات الحظر اليومى.