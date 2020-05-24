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محافظات

عن غلق المساجد في صلاة العيد.. أوقاف كفر الشيخ: لا توجد أي خروقات

الأحد 24/مايو/2020 - 08:44 ص
أوقاف كفر الشيخ:
أوقاف كفر الشيخ: لا توجد أي خروقات
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محمود زيدان
قال الشيخ، سعد الفقي وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، إنه لم تحدث أي خروقات فيما يخص غلق المساجد وتوجيهات الوزارة بنقل تكبيرات العيد عبر ميكروفونات المساجد.

وجه الفقي الشكر لكل العاملين بحقل الدعوة الذين حرصوا على التواجد بمساجدهم من طلوع الفجر وحتى الانتهاء من بث التكبيرات، مؤكدًا أن أبناء المحافظة ضربوا المثل في الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي وجهت بها الدولة.

وأكد الفقي، أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تلقت التقارير من الإدارات المختلفة التي أكدت جميعها أن الأمور مستقرة وهادئة.

وتوجه وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة ولرجال الشرطة الذين يواصلون العمل للحفاظ على أمن البلاد.

وتابع الفقي، قائلًا "ندعو المولي عز وجل لمصر بالحفظ والأمان ولسائر البشرية أن يرفع المولي الوباء وأن تعود المساجد لاستكمال مسيرتها".

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