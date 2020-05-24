قناة ON E تعرض الحلقات الأخيرة من الاختيار.. اليوم

أعلنت

، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، عن إعادة عرض

3 حلقات من

، للفنان

، اليوم الساعة 7:30 مساء، بعد النجاح الكبير الذي حققه المسلسل.

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