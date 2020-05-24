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فن

قناة ON E تعرض الحلقات الأخيرة من الاختيار.. اليوم

الأحد 24/مايو/2020 - 03:09 م
الاختيار
الاختيار
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سعيد فراج
أعلنت قناة ON E الفضائية، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، عن إعادة عرض آخر 3 حلقات من مسلسل الاختيار، للفنان أمير كرارة، اليوم الساعة 7:30 مساء، بعد النجاح الكبير الذي حققه المسلسل. 


يأتي ذلك بعد التفاعل الكبير من المشاهدين مع أحداث مسلسل الاختيار، والمشاهد المؤثرة التي تناولت لحظات استشهاد ضابط الصاعقة المصرية أحمد منسي، وباقي رجال القوات المسلحة لاسيما أبطال معركتي البرث والواحات. 

وخلال أحداث الحلقة 29، تم عرض مقطع فيديو أظهر لحظة إعدام الإرهابي هشام عشماوي، إذ ظهر مكبل الأيدي، وبجواره الحرس من رجال الأمن، والضابط يتلو عليه نص الحكم بالإعدام، ويسأله عن الذي يريده قبل تنفيذ الإعدام، ليرد عشماوي، في لحظة ندم وانكسار قائلًا: «مبقاش ينفع خلاص». 

ملخص أحداث مسلسل الاختيار
تدور أحداث المسلسل حول قصة حياة أحمد صابر منسي ويظهر بطولته الحربية، فضلا عن أنه يركز أيضا على دور الجيش فى حماية الوطن. 

فريق عمل مسلسل الاختيار
مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد امام آسر ياسين ومحمد رجب واياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله ورامز أمير وحازم سمير ومحمد عز ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى.


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