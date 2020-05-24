تطور جديد .. الزمالك يضع شعار نادي القرن على كارنيهات الأعضاء.. شاهد

قرر مسئولو نادي الزمالك وضع شعار "نادي القرن الحقيقي" على كارنيهات عضوية النادي وذلك بعد وضع اللمسات النهائيك على ملف نادي القرن الذي سيتم إرساله إلى المحكمة الرياضية الدولية، للحصول على لقب نادى القرن الأفريقى الذي منحه الاتحاد الافريقي "الكاف" للاهلي عام 2000 .
وانتشرت صور فى الساعات الماضية عن رفع الزمالك لافته على أبواب النادي مدون عليها "الزمالك نادي القرن الحقيقي".
ونشر خالد الغندور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" صورة مقترحة لكارنيه الزمالك الجديد، قبل طباعته وتوزيعه على أعضاء النادى، مدون عليه عبارة نادى القرن .
وكان مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، قد اكد أنه جهز ملف كامل سيقدمه ضد الكاف فيما يخص أزمة نادي القرن، لإستعاده حقوق الزمالك.
وتسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في توقف النشاط الرياضي خلال الفترة الماضية في معظم دول العالم