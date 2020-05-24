تطور جديد .. الزمالك يضع شعار نادي القرن على كارنيهات الأعضاء.. شاهد

قرر مسئولو نادي الزمالك وضع شعار "نادي القرن الحقيقي" على كارنيهات عضوية النادي وذلك بعد وضع اللمسات النهائيك على ملف نادي القرن الذي سيتم إرساله إلى المحكمة الرياضية الدولية، للحصول على لقب نادى القرن الأفريقى الذي منحه الاتحاد الافريقي "الكاف" للاهلي عام 2000 .





وانتشرت صور فى الساعات الماضية عن رفع الزمالك لافته على أبواب النادي مدون عليها "الزمالك نادي القرن الحقيقي".





ونشر خالد الغندور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" صورة مقترحة لكارنيه الزمالك الجديد، قبل طباعته وتوزيعه على أعضاء النادى، مدون عليه عبارة نادى القرن .

وكان مرتضى منصور ، رئيس نادي الزمالك، قد اكد أنه جهز ملف كامل سيقدمه ضد الكاف فيما يخص أزمة نادي القرن، لإستعاده حقوق الزمالك.

وتسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في توقف النشاط الرياضي خلال الفترة الماضية في معظم دول العالم