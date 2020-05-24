صحة جنوب سيناء: تعافي 44 حالة من مصابي كورونا





وأوضح رخا إن من بينهم ٣٤ حالة من من المصابين بالفيروس خروجوا من مستشفيات العزل والحجر الصحي بعد تلقيهم للرعاية الطبية اللازمة، علاوة على شفاء 10 حالات أخرى وخروجهم من نزل الشباب بشرم الشيخ، بعد تجهيزها بفرق طبية ومعمل وجهاز أشعة لعزل كافة الحالات المصابة بفيروس كورونا دون ظهور أعراض المرض عليهم.





وتواصل مديرية الصحة جهودها حول مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد من خلال إتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية وفقا للتعليمات الوقائية للوزارة ومنظمة الصحة العالمية المقررة في هذا الشأن .





وأكدت أنه حال ظهور أية حالات إيجابية لفيروس كورونا المستجد بالمحافظة بعد ثبوت إيجابية التحاليل يتم إتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة نحو تحويل المصابين بأعراض المرض لمستشفيات العزل وعزل الحالات التي لم تظهر عليهم أعراض المرض بنزل الشباب بشرم الشيخ وذلك لتلقي الرعاية الطبية والصحية اللازمة لهم.





مع فرض إجراءات العزل الذاتي لكافة المخالطين للحالات المصابة عقب ظهور نتائج التحاليل مباشرة في منطقة السكن أو العمل وفرض الحجر الصحي عليهم لمدة أربعة عشر يوما فترة حضانة المرض ومتابعتهم المتابعة الدورية مع إعطائهم الإرشادات والنصائح الطبية الواجب اتباعها خلال فترة العزل .





وطالبت صحة جنوب سيناء المواطنين ضرورة إتباع قواعد الحيطة والحذر نحو تجنب التجمعات والأماكن المزدحمة والتزام التباعد الإجتماعي وارتداء الماسكات الواقية مع المداومة على غسل اليدين بالماء والصابون واتباع كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع انتشار الفيروس ونقل العدوى .

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