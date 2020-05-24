بـ تاتو.. سارة خليفة تهنئ منابعيها بعيد الفطر المبارك

حرصت الاعلامية سارة خليفة على تهنئة جمهورها بعيد الفطر المبارك، وذلك عبر حسابها على "انستجرام"









وظهرت سارة خليفة بإطلالة كاجول جذابة ورسمت تاتو على كتفها وعلقت قائلة: "‏‏‏‏‏كل سنة وانتو كلكو طيبين وحلوين وعيد سعيد عليكو يارب ويارب السنة الجاية احلى من السنة دي وكل اللي نفسوا في حاجة يحققها 😍🥰💋❤️ دايما يصورني احلى صور احمد وعلاء المبدع احلى ميك اب ❤️❤️❤️#تريند #سارةخليفة#عيدفطر #سعيد"









وقدمت سارة خليفة العديد من البرامج الناجحة، واستضافت الكثير من الشخصيات المتميزة مثل إسعاد يونس ومحمد رمضان وليلى علوى.





وقامت سارة خليفة بالتمثيل فى مسلسل "ست كوم التكية" وتزوجت من اللاعب محمود كهربا، لاعب نادى الزمالك، وتم الطلاق منه بعد 6 أشهر فقط.



