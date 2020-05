حبيبتنا الغالية.. رامي رضوان يواسى رجاء الجداوي بـعد إصابتها بفيروس كورونا

View this post on Instagram

حبيبتنا الغالية جداااااا احلى روجاااا..ربنا يكتب لك الشفاء العاجل باذن الله❤❤❤ اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفيها وتمدّها بالصحّة والعافية. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كلّ شيء، أن تمنّ عليها بالشفاء العاجل يا رب. @ragaaelgedawy