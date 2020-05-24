حبيبتنا الغالية.. رامي رضوان يواسى رجاء الجداوي بـعد إصابتها بفيروس كورونا

نشر الاعلامى رامي رضوان ، صورة للفنانة رجاء الجداوي، عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام"، يدعو لها بالشفاء بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد - كوفيد 19.





















وعلق رامى رضوان على الصورة قائلًا: "حبيبتنا الغالية جداااااا احلى روجاااا..ربنا يكتب لك الشفاء العاجل باذن الله❤❤❤

اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفيها وتمدّها بالصحّة والعافية. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كلّ شيء، أن تمنّ عليها بالشفاء العاجل يا رب"









وأصيبت الفنانة رجاء الجداوي بفيروس كورونا المستجد،





وقالت مصادر خاصة لـ"صدى البلد" إنه تم اكتشاف الإصابة أمس، وتم نقلها إلى مستشفى العزل بالإسماعيلية.









وظهرت الفنانة رجاء الجداوي، في الصورة التي جمعتها بفريق عمل مسلسل "لعبة النسيان"، في آخر أيام التصوير قبل 3 أيام، بجوار الفنانين على قاسم، وأسماء جلال، بالإضافة إلى باقي فريق العمل، وأبرزهم: «دينا الشربيني، ومحمود قابيل».









وشاركت النجمة رجاء الجداوي في مسلسل "لعبة النسيان"، وهو ينتمي لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية.



