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فن

بوسي تهنئ جمهورها بعيد الفطر المبارك

الأحد 24/مايو/2020 - 08:59 م
بوسي
بوسي
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اسماء الحسيني
شاركت المطربة بوسي صورا جديدة لها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" لتهنئ جمهورها بعيد الفطر المبارك.



وكتبت بوسى معلقة على صورها :"كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الفطر المبارك وينعاد عليكم بالصحة والخير واليمن والبركات #عيد الفطر المبارك"

يذكر ان المطربة بوسى كانت احدى ضيفات برنامج المسابقات الترفيهي "اغلب السقا".


برنامج "اغلب السقا" يشهد في كل حلقة مُنافسات ترفيهية ورياضية غير تقليدية بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم، وعلى مدار ساعة كاملة يتباري الضيف مع السقا في الكثير من المجالات غير المُعتادة.

وفي نهاية كل حلقة يقوم الضيف بالتبرع بالمبالغ المالية التي ربحها إلى إحدى الجهات الخيرية، بالإضافة لوجود مُسابقة يومية للجمهور عبر الشاشة، البرنامج تُقدمه النجمة رزان مغربي.
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