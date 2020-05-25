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حوادث

التصديق علي المعاهدات.. النقض توضح هذه الحالة

الإثنين 25/مايو/2020 - 01:00 ص
النقض
النقض
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محمد عبدالله
أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها متي يتم التصديق علي المعاهدات ونشرها .

جاء في حيثيات الحكم أنه إذ كانت الاتفاقية التى تبرمها جمهورية مصر العربية تصبح بصدور القرار الجمهورى الخاص بها وبعد موافقة مجلس النواب قانونًا من قوانين الدولة ينصرف إليها ما ينصرف على القانون من جهة تحديد الالتزامات التى يحكمها من حيث مداها وتحديد الآثار المترتبة عليها ، بما لازمه أن يكون ذلك بالنظر إلى القانون كوحدة واحدة يكمل بعضها البعض ، بما لا يجوز معه في مجال التطبيق أو التفسير النظر إلى جزء من هذا القانون ، إذ لا بد أن يشمل التطبيق جميع ما اشتمل عليه من أحكام ، وبالتالى إذا ما أحال القانون في نطاق تحديد نطاقه أو سريان الالتزامات الواردة به إلى بيان آخر فيكون هذا البيان جزء من هذا القانون ، ويعتبر قانونًا واجب التطبيق ولو تعارض مع أحكام قانون وطنى ، إذ أنه ليس للدول الأعضاء في اتفاقية أو معاهدة التحلل من أحكامها بعمل منفرد ، وذلك أخذًا بأحكام القانون الدولى العام في شأن المعاهدات والاتفاقيات

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