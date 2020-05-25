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منوعات

اقتلعت الأشجار.. شاهدة عيان تروي تفاصيل العاصفة المدمرة في أستراليا

الإثنين 25/مايو/2020 - 07:20 ص
صدى البلد
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احمد شريف

قالت نورمالا عبد المالك، المقيمة بأستراليا إن البلاد تشهد عواصف مدمرة ومرعبة وأمطار شديدة تغرق الشوارع وهي عاصفة غير مسبوقة مطلقا.


وأضافت "نورمالا" لـ "صدى البلد"، أن العواصف تسببت في إسقاط أعمدة الكهرباء والإنارة وقطع خطوط الاتصالات، وانقطاع الكهرباء، وسط رياح عتيدة أفزعت الجميع في أنحاء أستراليا .


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وأوضحت نورمالا ماليزية الأصل، أن السلطات نبهت بهبوب رياح وعواصف مدمرة غير مشهود من قبل، ناصحة بخروج اي شئ حتى لا يتعرض لأي ازاى.


وتشير  نورمالا، إلى أن الحياة توقفت تماما في استراليا، نتيجة هذه العاصفة المخيفة على حد تعبيرها.


وبحسب ما سمعته نورمالا عبر وسائل الإعلام الاسترالية، فإن قوة العاصفة تصل الى ما بين 140-150 كم.


وتفيد أنه يقال على هذه العاصفة ، بأنها عاصفة العقد أي لم تحدث منذ ١٠ سنوات تقريبا، وذلك من شدتها وقوتها التي اقتلعت الأشجار من جذورها ، وأطاحت بأعمدة الكهرباء والإنارة.


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