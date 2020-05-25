كوريا الشمالية تستعد لإطلاق غواصة نووية جديدة.. صور

اكدت سلطات المخابرات في كوريا الجنوبية أنها تراقب عن كثب أنشطة الدولة الشمالية فيما يتعلق بالتحضيرات لإطلاق غواصة جديدة كشفت عنها لأول مرة في يوليو 2019.



وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية في كوريا الشمالية، اليوم الاثنين، بأن الزعيم الكوري الشمالي كيم يونج أون ، عقد اجتماعا للجنة العسكرية المركزية لحزب العمال الحاكم بعد غياب دام أسبوعا عن الرأي العام، وناقش السياسات الجديدة لزيادة الردع النووي لبلاده.





ولفت الإعلان انتباهًا جديدًا إلى تحذير أصدرته كوريا الشمالية في نهاية العام الماضي بأنها ستعرض "سلاحًا استراتيجيًا جديدًا" وقد تتخذ "إجراءات فعلية صادمة" وسط المحادثات النووية المتوقفة مع الولايات المتحدة.





وقد تم الاستشهاد بالصواريخ البالستية العابرة للقارات الجديدة ذات النطاقات الأكبر، والصواريخ البالستية التي تطلق من الغواصات (SLBMs) ​​أو الغواصات القادرة على إطلاق هذه الصواريخ كأسلحة استراتيجية جديدة محتملة يمكن أن تتباهى بها الدولة.





ويعتقد أن الغواصة التي تدشنها كوريا الشمالية، قوامها 3000 طن، قادرة على حمل ثلاث قذائف صاروخية، وستكون قيد التحكم في قاعدتها البحرية في سينبو على ساحلها الشرقي.





وقال مصدر عسكري كوري جنوبي "يبدو أنها جاهزة تقريبا للانتشار، نحن نراقب عن كثب متى سيعقد الشمال حفل إطلاق".





وفي وقت سابق من هذا الشهر، لاحظت استخبارات سيول أنه تم اكتشاف 2000 طن من الغواصات من فئة Gorae ومعدات طرد الصواريخ تحت الماء في حوض بناء السفن Sinpo.



