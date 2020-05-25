وزير الرى: المرور الدورى على كافة المنشآت خلال إجازة العيد

أعلنت وزارة الموارد المائية والرى، على ضرورة تنفيذ تعليمات الوزير الدكتور محمد عبد العاطى بإستمرار متابعة كافة أجهزة الوزارة للموقف المائى خلال أيام عيد الفطر المبارك والمرور الدورى على كافة منشئات الرى للإطمئنان على سلامة وكفاءة تشغيل تلك المنشئات بما يحقق الاستفادة القصوى ووصول المياه لكافة المنتفعين.













وأفاد عبدالعاطى ، أن أجهزة الوزارة ممثلة فى مصلحة الرى اتخذت العديد من الاجراءات حيث تم تشكيل غرف عمليات على مدار الساعة للمتابعة المستمرة على كافة المستويات للاطمئنان على ضمان وصول المياه إلى محطات مياه الشرب والحفاظ على المناسيب المطلوبه امام مآخذ المحطات ، والتنسيق اللازم بين أجهزة الوزارة لضمان عدم حدوث اى ارتفاع فى مناسيب المياه او ازدحامات بالمحارم المائية ، ومتابعة نهر النيل وفرعيه على طول مجراه واتخاذ الاجراءات اللازمة حيال اى تعديات فى حينه خلال فترة الاجازة بمختلف المحافظات المطلة على نهر النيل .









وأضاف وزير الرى أنه تم المرور علي ترعتي الصف القديمة والجديدة ومناسيب المياه مطمئنة حيث سبق التنسيق قبل العيد مع شركة الصرف الصحي وشركة المياه لتخفيض التصرفات، بالاضافة الى التواجد المكثف على مدار 24 ساعة لقطاعات الامن التابعة لري حلوان وكافة اجهزة الوزارة لرصد اي تعديات قد تحدث اثناء اجازة العيد.





وأشار وزير الرى إلى أن مصلحة الميكانيكا والكهرباء قامت بأعمال المتابعة للاطمئنان على تشغيل كافة المحطات على مستوى الجمهورية خلال اجازة العيد للتأكد من انتظام الورديات والنوبتجيات وتشغيل المحطات على المناسيب الآمنه و مدى جاهزيتها لموسم اقصى الاحتياجات، حيث تم تفقد محطة 2 مريوط ومصرف تعمير الصحارى للاطمئنان على مناسيب المياه وحالة المغذى وتشغيل المحطة.





وتتابع الهيئة المصرية لمشروعات الصرف الاعمال الصناعية على مستوى الجمهورية عليها والنقاط الساخنه، حيث قامت غرفة العمليات الرئيسية بالمركز الرئيسى لهيئة الصرف بالتواصل على مدار الساعة مع غرف العمليات بأقاليم الصرف الستة والتأكيد على جاهزية معدات الطوارىء وتواجد العناصر النوبتجية (سائقين_مهندسين) و لم يتم رصد اية ازدحامات بالمصارف باقاليم الصرف على مستوى الجمهورية واستقرار الوضع بكافة المناطق الساخنة مع التاكيد على تواجد معدات الطوارىء بالقرب من تلك الاماكن تحسبا لاى طارىء مع عمل المناورة اللازمة حسب الموقف وذلك بالتنسيق بين اجهزة الهيئة(اقاليم الصرف _الشئون الميكانيكية).



