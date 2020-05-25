المصل واللقاح: استقرار أعداد المصابين بكورونا خلال تلك الفترة

قال الدكتور أمجد الحداد رئيس قسم الحساسية والمناعة بـ المصل واللقاح ، إن أعداد الإصابات الفترة الماضية كانت مقلقة، موضحا أن هناك استقرارا في أعداد الإصابات خلال تلك الفترة.





وناشد الدكتور أمجد الحداد عبر مداخلة هاتفية لـ إكسترا نيوز، المواطنين باستمرار ألتزامهم بالإجراءات الاحترازية خلال أيام العيد، لافتا إلى ضرورة عدم الخروج من المنازل إلى في حالات الضرورة.





وأشار الحداد إلى ضرورة جعل الكمامات أسلوب حياة، لا يمكن الإستغناء عنها والخروج من دونها، والخروج عند الحاجة القصوى فقط وللضرورة.





وأوضح الحداد ضرورة أتباع إجراءات التباعد الإجتماعي بين المواطنين، لعدم انتشار فيروس كورونا بشكل أكبر من خلال التنفس بين المواطنين.





وتابع : أن الإجراءات الاحترازية وإجراءات الصحة الشخصية ستستمر لفترة، وحتي يتم إيجاد لقاح أو علاج فعال للفيروس .



