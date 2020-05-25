تقوي المناعة وترطب الجسم.. 3 عصائر لا تتخلى عنها في العيد





نصح موقع healthline ب3 مشروبات صحية تساعد على ترطيب الجسم خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، كذلك تعمل على تقوية المناعة ..





1- عصير الليمون بالنعناع





وهو رخيص ومتوفر في كل بيت ، ويعتبر الليمون من الحمضيات وبه نسبة عالية من فيتامين سي الذي يقوي المناعة ومفيد لنزلات البرد والإنفلونزا.









وهو يحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي ، قومي بخلط شرائح الكيوي مع فنجان من عصير الليمون ومكعبات الثلج .





3- عصير الخوخ





اخلطي شرائح الخوخ الطازج مع كوب حليب وملعقتين من العسل الأبيض، فهو صحي وغني بالفيتامينات خاصة عند خلطه بالحليب.