تقوي المناعة وترطب الجسم.. 3 عصائر لا تتخلى عنها في العيد

يشتهي الجميع تناول مشروبات وعصائر طبيعية لتقوية مناعة الجسم في ظل تفشي فيروس كورونا، ويعتبر العيد فرصة لإعداد هذه المشروبات الصحية لأسرتك، خاصة وأن الجسم يحتاج إلى ترطيب وسوائل كثيرة لـ تقوية المناعة وترطيب الجسم .
نصح موقع healthline ب3 مشروبات صحية تساعد على ترطيب الجسم خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، كذلك تعمل على تقوية المناعة ..
1- عصير الليمون بالنعناع
وهو رخيص ومتوفر في كل بيت ، ويعتبر الليمون من الحمضيات وبه نسبة عالية من فيتامين سي الذي يقوي المناعة ومفيد لنزلات البرد والإنفلونزا.
2- عصير الكيوي
وهو يحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي ، قومي بخلط شرائح الكيوي مع فنجان من عصير الليمون ومكعبات الثلج .
3- عصير الخوخ
اخلطي شرائح الخوخ الطازج مع كوب حليب وملعقتين من العسل الأبيض، فهو صحي وغني بالفيتامينات خاصة عند خلطه بالحليب.